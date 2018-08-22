Вселенский патриарх Варфоломей перенес заседание Синода с сентября на октябрь

На заседание Синода Константинопольского патриархата 10 сентября мог быть принят томос об автокефалии украинской православной церкви. Но заседание перенесено ориентировочно на месяц позже.

Вселенский патриархат перенес заседание своего Синода, с сентября на октябрь. Об этом «Левому Берегу» сообщают собственные источники в церковной среде.

Это заседание должно было состояться 10 сентября, и существовала высокая вероятность, что украинский церковный вопрос был бы решен именно на нем. Теперь его решения нужно ждать минимум до октября (ориентировочные новые даты Синода – 9-11 октября).

Вместе с тем, как и планировалось ранее, в первых числах сентября в Стамбуле состоится Синаксис – собрание всех архиереев Константинопольской православной церкви во главе с патриархом Варфоломеем. Перед этим у Вселенского Патриарха Варфоломея назначена встреча с главой РПЦ Патриархом Кириллом (31-го августа на Фанаре).

Еще ранее состоится плановый Синод, однако на нем украинский вопрос к обсуждению не запланирован.

В экспертных церковных кругах считают, что на Синаксисе – собрании константинопольских архиереев – по всей видимости будут обсуждать вопросы автокефалии украинской и македонской церквей. Однако решения по данным вопросам — это прерогатива не Синаксиса, а Синода.

Важно отметить, что если заседания Синодов проходят более ли менее регулярно, то Синтаксис собирается крайне редко (последний раз -три года тому назад).

«Левый Берег»