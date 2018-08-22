В Аргентине уничтожили партию кокаина обнаруженного в российском посольстве

В присутствии министра безопасности Аргентины Буллрич и российского посла Феоктистова была сожжена партия кокаина задержанная в начале года в российском посольстве в Буэнос-Айресе.

Правоохранительные органы Аргентины сожгли кокаин, который был обнаружен в одном из зданий посольства России в Буэнос-Айресе. Об этом сообщает «ТАСС».

Отмечается, что наркотики уничтожили 21 августа в крематории в присутствии министра безопасности южноамериканской республики Патрисии Буллрич и посла РФ Дмитрия Феоктистова.

«Это важное событие в рамках операции «12 королев». Это была очень сложная операция с высоким уровнем взаимодействия. Российские полицейские приезжали семь раз», – отметила Буллрич.

Он добавила, что, благодаря совместным действиям, который включали в себя замену кокаина мукой и отслеживание поставки, удалось «разоблачить всю преступную цепочку, как в Аргентине, так и в России».

Феоктистов в свою очередь добавил, что надеется, что окончание операции по пресечению поставок наркотиков станет стартом для «нового сотрудничества России и Аргентины».

Как сообщалось, 22 февраля аргентинские СМИ сообщили об обнаружении на территории российского посольства в Буэнос-Айресе 12 чемоданов с кокаином общим весом в 389 килограммам. Стоимость партии оценили в 50 млн евро.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что груз с наркотиками принадлежал сотруднику технического состава посольства России в Буэнос-Айресе, который в то время завершил командировку.

В ходе работы сотрудники спецслужб заменили кокаин на муку и оснастили чемоданы GPS-датчиками, после чего в декабре 2017 года они были отправлены в Россию.

По данным аргентинского издания Clarin, в ходе расследования задержали пять человек: двух аргентинцев, среди которых инспектор полиции Буэнос-Айреса Иван Близнюк и его знакомый Александр Чикало, а также трех россиян, являющихся сотрудниками посольства России в Аргентине: Али Абьянова, Владимира Калмыкова и Иштимира Худзамова.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что груз с наркотиками принадлежал сотруднику технического состава посольства России в Буэнос-Айресе, который к тому времени завершил командировку. Его имя не называли.

Позже стало известно, что в связи с «кокаиновым делом» объявили в международный розыск гражданина РФ, 1968 года рождения.

По данным «Интерфакс», это предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук, который на данный момент живет в Берлине.

По информации СМИ, именно Ковальчук был техническим сотрудником посольства РФ в Аргентине. Его арестовали заочно.

Всем обвиняемым предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 – ч.4 ст. 229.1 (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч.3 ст.30 – ч.5 ст.228.1 (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере) УК РФ.

Позже росСМИ сообщали, что подозреваемый в контрабанде наркотиков Ковальчук может быть работником департамента безопасности МИД РФ.

Также сообщалось, что к кокаиновому делу может быть причастен борт летного отряда «Россия».

«ТАСС»