Кремлевский имитатор бурной деятельности. О выборах в ОРДЛО под эгидой Суркова

Имитировать процессы – это сама основа сурковской концепции суверенной или управляемой демократии. Правда, в случае с оккупированным Донбассом подобные игры в имитацию чреваты новыми западными санкциями.

Безусловно, говорить всерьез о каких-либо качественных изменениях вследствие проведения выборов в ОРДЛО не было, нет и не будет никакого смысла вплоть до полной деоккупации захваченных Россией районов Донбасса. Ведь существование тамошних бесчеловечных режимов совершенно не зависит от смены в них декораций и коллаборантских «говорящих голов», которые априори и напрямую управляются из Кремля в рамках «местных властей», давно имеющих вид классических оккупационных администраций, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Впрочем, для путинского куратора всея ОРДЛО Владислава Суркова имитировать процессы, в том числе и демократические, – это сама основа его концепции суверенной или управляемой демократии, которая тотально восторжествовала на российских просторах еще в первые президентские сроки Путина. Правда, в случае с оккупированным Донбассом подобные игры в имитацию чреваты новыми осложнениями в отношениях Москвы со всем внешним миром, включая новый виток введения против России западных санкций. Посему все выходит как в пресловутом «ленинском танго» – шаг вперед и два назад, что определенно способно вызвать психические расстройства.

Между прочим, в последнее время тему переноса псевдовыборов в квазигосударственных образованиях «ДНР» и «ЛНР» вполне можно охарактеризовать еще одним любимым словечком Суркова – «хайп». То есть новомодным неологизмом, которым в московских тусовках обычно называют ажиотаж, шум и даже истерику, впрочем, hype в переводе с английского означает всего-лишь «обман», поэтому на Западе под хайпом обычно имеют в виду мошеннические аферы типа финансовых пирамид, рекламного облапошивания и прочее надувательство доверчивых граждан.

Собственно, различные жонглирования смыслами и манипуляции с «белым шумом» всегда были своеобразной визитной карточкой всего сурковского пула политтехнологов. Однако на этот раз дело дошло до того, что соратники Суркова в фешенебельных московских офисах стали говорить одно, а их коллеги, «работающие в поле» в оккупированном Донецке, – совершенно противоположное. Хотя именно последние первыми запустили массированную информкампанию в ОРДО по обоснованию необходимости отложить выборы «главы «ДНР» и «парламента республики».

Но начнем все по порядку. 20 августа одновременно в двух ведущих российских информагентствах – «Интерфаксе» и РБК – появились материалы со ссылками на информированные источники о планах перенести «выборы» в ОРДЛО как минимум на ноябрь 2019-го. И если «Интерфакс» ссылался на собеседника в «совмине «ДНР», просто допускающего такую возможность, то РБК оперировал инсайдерской информацией, полученной непосредственно из Кремля, и был более категоричен – вопрос о переносе «выборов» и в «ДНР», и в «ЛНР» уже, дескать, окончательно решен, причем на неопределенное время.

В качестве объяснения такому решению были представлены несколько вполне логичных аргументов. Во-первых, это отсутствие прямой необходимости в «переизбрании» всех этих «депутатов и глав республик». Во-вторых, указаны значительные риски для минских переговоров, напомнив о том, что предыдущие «выборы» в ОРДЛО в ноябре 2014 г. сорвали первые минские соглашения и привели к активизации военных действий, и в этом российские пропагандисты, как ни странно, но сказали чистую правду. А в-третьих, никому не нужная замена шила на мыло открывает лишь отличные перспективы для введения против России новых санкций, с чем также трудно спорить.

К тому же источники РБК отметили банальную вещь – на «избирательный процесс» в оккупированных районах Донетчины и Луганщины вообще-то не было выделено Москвой необходимого финансирования, одним словом, «денег нет, но вы держитесь». А также поведали о недавнем приезде в Донецк неких московских социологов, проанализировавших настроения местного населения. И вердикт откомандированных москвичей был неутешителен – срез общественного мнения оказался очень неблагоприятным для нынешней команды Захарченко.

Примечательно, что в вышеупомянутой публикации единственным, кто открыто комментировал тему, оказался ближайший соратник Суркова Алексей Чеснаков, ныне являющийся директором Центра политической конъюнктуры. «Проведение выборов целесообразно, когда они решают проблемы, а не создают», – заявил данный политолог, в свое время дослужившийся до заместителя начальника управления внутренней политики президента РФ и вице-генсека партии «Единая Россия». Но поставить окончательную точку в данном хайпе Чеснакову не удалось – уже 21 августа свой голос подал «советник главы «ДНР» Александр Казаков: «РБК можно посоветовать только одно – не надо врать!»

И это тот самый бывший рижанин Казаков, который многие годы, как и Чеснаков, входит в ближайшее сурковское окружение и был специально приставлен их общим гуру к Захарченко в качестве его главного политтехнолога и имиджмейкера. При этом «работающий в донецком поле» сурковец добавил, что просто «есть инициатива различных общественных организаций относительно переноса выборов и идет общественная дискуссия, в которой принимают участие разные политики и общественные деятели». Правда, забыл сказать, что «инициативная общественная организация» – это курируемое им же сепаратистское движение «Донецкая республика», являющееся на данный момент проникнувшей во все щели в ОРДО «партией власти» Захарченко.

Таким образом, вместо любой сердцу Суркова управляемой демократии на поверку вышла настоящая шизофрения в своих же рядах, пока что в целом управляемая, но при осложнениях способная выйти из-под контроля. Более того, сидение на шпагате между необходимостью хотя бы в фейковом режиме попытаться легитимизировать курируемые им режимы в квазиреспубликах и угрозой получить за это по зубам от Запада действительно расщепляет рассудок Суркова не на шутку. И одновременно заставляет его шефа Путина крепко призадуматься, а было ли недавнее решение оставить на месте своего помощника таким уж верным.

Олег Полищук, «Деловая Столица»