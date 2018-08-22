Госдеп США требует от России немедленного освобождения политузника Сенцова

Госдеп США обеспокоен резким ухудшение здоровья полиузника Сенцова и настаивает на его незамедлительном освобождении из под стражи. Такое заявление на брифинге сделала пресс-секретаря Госдепа Нойерт накануне.

Госдеп США обеспокоен состоянием здоровья незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова и призвал Россию немедленно освободить его и других украинских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Государственного департамента Хизер Нойерт от 21 августа, посвященной 100 дню голодания Сенцова.

«США глубоко обеспокоены ухудшением состояния здоровья Олега Сеноцва, поэтому мы опять призываем Россией немедленно освободить его и других незаконно заключенных украинских граждан в РФ и Крыму», – подчеркнула Нойерт.

«Мы обеспокоены судьбой человека, который умирает в заключении в России. Мы надеемся, что российская власть освободит Сенцова, чтобы не допустить трагедии», – отмечается в заявлении.

«Сейчас в России незаконно удерживаются более 60 украинских политзаключенных. Мы повторяем наш призыв: пришло время для них – в том числе для Сеноцва – вернуться домой», – отметила пресс-секретарь Госдепа.

Как известно, украинский политзаключенный Олег Сенцов голодает в российской колонии уже 100 дней.

13 июля, в 42-й день рождения Сенцова, мать Олега обратилась к президенту РФВладимиру Путину с просьбой о помиловании сына.

14 августа в России ответили, что для начала процедуры помилования Сенцову нужно самостоятельно обратиться к Путину с соответствующей просьбой.

Европейский Союз призывает Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 100 дней, и других незаконно задержанных украинцев.

В России утверждают, что не могут вернуть в Украину Сенцова, поскольку он российский гражданин.

Двоюродная сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан подтвердила, что у него один паспорт – украинский.

Государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан призвал РФ придерживаться своих международных обязательств и освободить украинского режиссера и других незаконно заключенных украинцев.

Европейский союз также призывает Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает уже 100 дней, и других незаконно задержанных украинцев.

Канада также призвала РФ освободить Сенцова.

Госдеп США