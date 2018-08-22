У Путина сейчас до черта адвокатов в украинском политикуме, – Порошенко

Президент Украины Порошенко уверен, что часть украинских политиков и экспертов играют на стороне России в информационной войне против Украины. Эту ситуацию Порошенко считает недопустимой.

Президент Петр Порошенко считает, что часть украинских политиков «играет на руку Кремлю» в информационной войне, которую Россия ведет против Украины уже четыре года. Об этом он заявил во время открытия международного волонтерского и ветеранского форума «Там, где мы – там Украина», передает «Левый Берег».

«Сегодня война в Украине ведется не только на линии фронта на Донбассе, но и в информационном пространстве. Это – гибридная война, которую ведет российская власть, чтобы поработить наш разум», – сказал президент.

По его словам, некоторые украинские политики «настолько ослеплены внутренней борьбой, что бездумно, а иногда и сознательно, тиражируют избитые и опасные штампы российской пропаганды».

«Когда с больной головы на здоровую валит Путин – это еще можно понять, но меня как президента шокирует другое. Как-то до черта у него адвокатов сейчас в нашем политикуме. Они пытаются снять с него ответственность за войну и переложить ее на Украину… Но все мы знаем, что нынешняя российско-украинская война – это война за независимость Украины. И начала ее Россия. В этой войне мы отстаиваем свои ценности, свободу и европейский выбор. И ключ от мира находится в Кремле. Мир на российских кабальных условиях для нас неприемлем», – подчеркнул Порошенко.

«Возможно, они думают, что так борются за власть. На самом деле – нет. Я твердо вместе с вами убежден, что они работают на агрессора, пытаются подорвать моральный дух украинцев, ослабить волю к сопротивлению, а главное – бьют в тыл, в спину Вооруженным силам Украины», – добавил президент.

Кого именно из политиков Порошенко имеет в виду, он не уточнил.

Напомним, в мае Совет национальной безопасности и обороны заявлял, что считает, что Украина выигрывает информационную войну с Россией.

В августе стало известно, что в 2019 году участие в выборах в Верховную Раду будет принимать кум президента РФ Виктор Медведчук. Он вступил в партию «За жизнь», а также является основателем ОО «Украинский выбор» и членом подгруппы по обмену пленными Минской контактной группы. В апреле в интервью Жанне Немцовой Медведчук заявил, что не считает Россию агрессором.

Ранее, координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук назвал имена нескольких украинских экспертов, являющихся «спящими» агентами Владислава Суркова в Украине. Они активизируются в преддверии президентских выборов 2019 года.

«Левый Берег»