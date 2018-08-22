Запад может заставить Путина освободить политузника Сенцова

Сегодня ровно 100 дней с тех пор, как украинский режиссер и кремлевский пленник Олег Сенцов начал голодовку, требуя, чтобы Россия освободила всех украинских политзаключенных.

Митинги солидарности прошли у российских посольств по всему миру, однако Кремль остается глухим к любым призывам освобождения, продолжая молоть циничную ложь, придуманную очевидно в оправдание неуступчивости со стороны российского президента Владимира Путина. Об этом пишет на страницах сайта «The Kharkiv Human Rights Protection Group» («KHPG») правозащитница Галя Койнаш, перевод подготовлен изданием «Новое Время».

Сенцов написал письмо своей сестре с просьбой перестать убеждать его, что свобода близко, поскольку сам он больше в это не верит. Трогательное послание, датированное 14 августа, недавно получила общественная организация по написанию писем политзаключенным РосУзник. Сенцов передает всем привет и пишет: «Спасибо огромное за ваши поздравления в мой день рождения (прошло 13 июля – авт.), которые я получил от разных людей благодаря сайту РосУзник (письма пришли с большим опозданием). Спасибо за теплые слова и поздравления. Я постараюсь вас не разочаровать, не сдаться и не умереть. Хотя, вероятно, из этих трех желаний выполнить получится максимум два!:))»

Далее Олег продолжает благодарить всех за поддержку не только его, но и остальных политзаключенных.

Недавно Сенцов также позвонил своей маме в день ее рождения. Она еле ходит после того как упала ночью, когда крайне безрассудные люди решили позвонить ей с вопросом, действительно ли ее сын покинул тюрьму на самолете. Эта информация, предоставлена журналисту Новой газеты, оказалась жестокой ложью. И в то время, когда позвонил Сенцов, его мать была настолько взволнована, что начала понимать, что это действительно он, когда тот начал спрашивать о своей дочери Алине, сыне Владе, и давать различные указания.

Прислушавшись к российскому кинокритику Алексею Медведеву, Людмила Сенцова написала Путину письмо с просьбой «помиловать» ее сына. Как сообщалось, в отказе отметили, что в соответствии с требованиями процедуры, запрос о помиловании должен поступить от самого Сенцова. Такое же оправдание использовали и для отклонения заявления от архиепископа Климента, председателя Крымской епархии Киевского патриархата. Эта причина кажется довольно простой, и, очевидно, неправдивой.

Российский президент наделен абсолютной властью решать, кого помиловать. Более того, Путин уже «помиловал» трех украинских политзаключенных – Надежду Савченко, Ахтема Чийхоза и Ильми Умерова, которые не подавали никаких запросов.

Столько же лицемерия было и в ответе пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопрос о Сенцове. Он отметил, что тот был осужден за терроризм, а это серьезное преступление.

И оно действительно серьезное, но терроризма же в принципе не было. Преступления как такового не было вообще. Важно заметить, что даже те российские источники, которые подтверждали «вину», заявляли лишь о том, что Сенцов хотел взорвать памятник Владимиру Ленину. Даже при условии существования такого плана желание не считается терроризмом.

Злоупотребление Россией законодательным определением этого преступления по отношению к Сенцову и трем другим противникам вторжения России и аннексии Крыма осудили вскоре после ареста трех мужчин, и во время «суда» над Сенцовым и общественным активистом Александром Кольченко, после чего последний получил 10 лет лишения свободы, а режиссер – 20.

Однако осуждение не слишком отличается от выказывания «глубокой обеспокоенности». Это звучит красиво, это цитируют, но это не форма противодействия российскому лидеру, который грубо нарушает международное право и едва ли не отдает прямые приказы убивать врагов на территориях других стран, а также осуществляет военные преступления в Украине и Сирии.

Возможно, как недавно рассказали российские дипломаты своим французским коллегам, Путин собирается дать Сенцову умереть, чтобы таким образом предостеречь других. Также, возможно, Путиным руководит желание мести за слова Сенцова в суде, когда он заявил, что не будет отбывать столь долгий срок в тюрьме, поскольку режим «кровавого карлика» закончится раньше.

Бросив взгляд на фотографии Владимира Путина и его ближайших соратников становится понятно, что рост – это то, что российский президент не желает подчеркивать. Мотивы Путина не должны стать смертельным приговором для Сенцова. У западных стран есть рычаги, которые они могут применить. Вероятно, у них также имеются россияне, в чьем освобождении заинтересован Кремль. Скорее всего, именно такая сделка была между Россией и Турцией, когда в обмен на Чийгоза и Умерова освободили двух россиян, которых считают нанятыми государством киллерами.

Сенцов начал свою голодовку за месяц перед чемпионатом мира по футболу, право проведения которого должны были отобрать у России, но не отобрали. Вместо того, чтобы использовать этот шанс и нажать на Кремль тогда или позже, Путин получил несколько пиар-возможностей в форме встреч с президентами Франции и США, а затем канцлером Германии. Огромная поддержка, которую Кремль оказывает ультраправым партиям, так же, как и Дональду Трампу, приносит свои плоды, о чем красноречиво свидетельствуют фото от 18 августа, на которых Путин танцует с австрийским министром МИД Карин Кнайссль.

Российская экономика, как и популярность Путина в результате последних неудачных решений, стремительно идет вниз, а санкции наносят вред. Они могут нанести еще больший вред, и еще больше ударить по Путину и его ближайшему окружению, огромные состояния которых скрыты на Западе.

Сенцов голодает от имени не менее 70-ти украинцев, нелегально заключенных с начала неоглашенной войны России в Украине в 2014 году. Количество политзаключенных неуклонно увеличивается, и смерть Сенцова приведет лишь к большим репрессиям в оккупированном Крыму, если Россия и дальше будет медлить с ответом. Западные правительства имеют рычаги влияния, и могут использовать их, убедив Путина, отказ от освобождения Сенцова принесет вред ему, и его приспешникам лично.

Галя Койнаш, «KHPG»