Путин блистает на внешнеполитической арене, но дома причин для эйфории мало, – Балин

Пока Путин увлекся своими вояжами и встречами с лидерами иностранных государств в самой России назревают серьезные социально-экономические и политические проблемы.

В последнее время западные масс-медиа пестрят заголовками о главе Кремля Владимире Путине, который очень умело выступает на внешнеполитической арене, пишет на страницах «Der Standard» Андре Баллин.

Однако у него дома дела обстоят не очень хорошо, отмечает автор статьи. России грозит «кредитный пузырь», банковский кризис и дальнейшее ослабление экономики, предупреждает австрийский журналист.

На внешнеполитической арене глава Кремля Владимир Путин выступает очень умело, пишет «Der Standard». Заголовки западных СМИ пестрят упоминаниями о его визите на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карины Кнайсль и переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель, отмечает автор статьи Андре Баллин. «Попытка изолировать Россию провалилась», – торжествуют российские издания.

Но на внутриполитической арене «причин для эйфории мало», продолжает издание. Данные Росстата за первое полугодие 2018 «отрезвляют». По сравнению с тем же периодом в 2017 ВВП вырос всего на 1,6%, что не оправдало оптимистичные прогнозы Министерства экономики России и Центробанка, объясняет австрийский журналист.

При этом главная проблема заключается в том, что в данном случае речь идёт не о временном квартальном провале, а «индикаторе дальнейшего ослабления российской экономики». Дело в том, что основные драйверы экономического роста первой половины 2018 начинают утрачивать своё значение. Это экспорт, потребительский спрос, крупные госзаказы и Чемпионат мира по футболу, перечисляет Баллин.

Но ЧМ уже прошёл, все масштабные, финансируемые государством строительные проекты завершены, а потребительский спрос вновь начал падать. По сравнению с прошлым годом в июне 2018 объём розничной торговли увеличился на 3%. Покупки с охотой совершали не только иностранные туристы, но и россияне, окрылённые неожиданно хорошим выступлением своей сборной по футболу.

Впрочем, сейчас людей вновь «тревожат повседневные заботы», продолжает издание. Доходы населения продолжают стагнировать. После четырёх лет снижения реальной заработной платы в этом году сначала наблюдался небольшой рост, но он был вызван скорее одноразовыми эффектами. Теперь же россияне вновь начали экономить. По данным социологического института «Ромир», средний чек покупок в России достиг минимума за последние два года.

К тому же многие прибретения совершались в кредит, отмечает автор. По сравнению с прошлым годом в 2018 число займов увеличилось на 20%. В связи с этим возросла угроза возникновения так называемого «кредитного пузыря». И первые признаки уже проявляются: в нынешнем году 5,6 миллионов россиян уже посещал судебный пристав. Это на миллион больше, чем в 2017. Совокупный долг населения перед банками составил 26,3€ миллиардов. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» предупреждает о возможности банковского кризиса.

Промышленное производство в России также хромает, поэтому единственный фактор, который позволяет сохранять курс на развитие российской экономики – это стабильно высокие цены на нефть. Беспокойство также вызывают новые антироссийские санкции США, из-за которых упал рубль. В Америке даже зашла речь о запрете полётов авиакомпании «Аэрофлот».

В Вашингтоне подумывают и о принятии штрафных мер против тех европейских компаний, которые инвестируют свои деньги в строительство российского газопровода «Северный поток – 2». Если это будет сделано, то компании в ЕС могут выйти из проекта «Газпрома», а у концерна в свою очередь возникнут новые расходы и риски. К тому же нестабильная ситуация может привести к дальнейшему оттоку инвесторов из России, предостерегает Баллин.

Андре Баллин, «Der Standard»