Россия активизирует своих агентов влияния в преддверии президентских выборов в Украине

Под эгидой помощника президента России Суркова в Украине запускается спецоперация по поддержке пророссийских кандидатов на предстоящих президентских выборах 2019 года.

В Украине накануне президентских выборов активизируются «спящие» агенты российского влияния. Их задача подыгрывать пророссийским кандидатам на выборах. Об этом на своей странице в Facebook сообщает координатор группы «Информационное Сопротивление» народный депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.

«По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление» в преддверии выборов президента Украины в 2019 году, старта избирательной президентской кампании в текущем году, а также в русле выбранной стратегии по Украине, в этом году в Кремле (под эгидой Владислава Суркова), запланировали несколько масштабных пропагандистских мероприятий, направленных на формирование информационной повестки о «братских народах» и необходимости возобновления «дружеских украинско-российских отношений» (в кризисе которых якобы виновата действующая украинская власть), и создание платформы для пророссийского кандидата в президенты Украины, который будет ратовать за «мир во всем мире» и использовать наработанные под контролем Москвы месседжи «украинско -российской экспертной среды» для влияния на электорат», – говорится в сообщении.

По оперативным данным группы ИС в преддверии выборов президента Украины в 2019 году, старта избирательной… Опубліковано Dmitry Tymchuk Вівторок, 21 серпня 2018 р.

Также, в Москве планируют, что «троянские кони» и «полезные идиоты» в Украине из числа политтехнологов, политологов, экспертов, журналистов, деятелей культуры и науки будут в дальнейшем непосредственно и косвенно подыгрывать нужному Кремлю кандидату.

По нашим данным, 5-9 октября 2018 года на территории аннексированной АР Крым планируется проведение конференции «Российско-украинские отношения: проблемы и перспективы» с привлечением российских и украинских экспертов и журналистов, а также представителей «ЛДНР», «ПМР», Республики Беларусь.

Данное мероприятие будет проходить по инициативе и непосредственной организационной поддержке (финансовой организацией мероприятия занимается менее публичная специфическая структура) Фонда публичной дипломатии им. А.М.Горчакова и Института миротворческих инициатив и конфликтологии, равно приближенных как к АП РФ, так и российским спецслужбам.

«Целью этой конференции-дискуссии ставится организация диалога на экспертном уровне между представителями России, Украины (если их можно так назвать) и «ЛДНР», выработка платформы и рекомендаций для возобновления «дружеских и братских украино-российских отношений» на основе «существующего запроса на это со стороны определенных политических сил, бизнеса и гражданского общества по обе стороны границы», – отмечается в сообщении.

Что касается участников этого действа, то нас конечно же интересует, кого в Москве планируют пригласить непосредственно с территории Украины. И, по имеющейся информации, из Украины организаторы планируют предварительно пригласить следующих представителей:

– Павел Рудяков – директор информационно-политического центра «Перспектива»;

– Руслан Бортник – директор украинского института анализа и менеджмента;

– Валентин Якушик – профессор Киево-Могилянская Академия;

– Дмитрий Скворцов – православный публицист;

– Николай Капитоненко – доцент Киевского института международных отношений;

– Юрий Корольчук – член наблюдательного совета института энергетических стратегий;

– Валентин Землянский – директор энергетических программ центра мировой экономики и международных программ НАН Украины;

– Вадим Карасев – директор института глобальных стратегий;

– Олег Карамазов – солист группы «Братья Карамазовы» и руководитель международной организации » День Крещения Руси»;

– протоиерей Дионисий – заведующий кафедрой православной культуры и теологии МАУП;

– Юрий Лукашин – журналист «Страна.юа»;

– Петр Толочко – академик НАН Украины;

– Константин Бондаренко – руководитель фонда «Украинская политика»;

– Андрей Бузаров – политолог;

– Михаил Погребинский – директор киевского центра политических исследований и конфликтологии;

– Юрий Гаврилечко – эксперт «Фонда общественной безопасности»;

– Александр Каревин – историк.

«Украинско-Российское обозрение»