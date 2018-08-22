США призывают Россию изменить свое поведение и грозят наложить новые санкции

В Конгрессе США кипят страсти по вопросам противодействия российской угрозе миру и безопасности. Обе палаты американского парламента призывают ужесточить режим антироссийских санкций.

Законодатели США настаивают на более агрессивных шагах по противодействию российской угрозе и обещают наложить дополнительные экономические санкции, если Москва не изменит свое поведение. Об этом сообщает «Reuters».

Члены Конгресса, в котором обе палаты контролируются республиканцами Дональда Трампа, призвали к более активным действиям, в том числе ввести новое законодательство о санкциях, чтобы наказать Россию за аннексию Крыма, участие в гражданской войне в Сирии и кибератаки для влияния на выборы в США.

Во вторник они провели три слушания, связанные с Россией, в Банковском комитете и Комитете внешних отношений, и в подкомитете судебных органов по борьбе с терроризмом. Законодатели критиковали чиновников администрации президента США за недостаточные усилия, чтобы изменить поведение России.

«Не так часто Конгресс действует воедино в такой сильной форме… Но когда Россия является угрозой на стольких разных уровнях, Конгресс может быть вынужден действовать одним голосом», – сказал сенатор-республиканец Майк Крепо, возглавляющий Банковский комитет, который курирует политику санкций.

Сенатор Боб Менендес отметил, что с апреля администрация президента США не определила никаких новых олигархов для санкций и смягчила некоторые санкции.

«Нам говорят судить администрацию по действиям, а не словам президента, но эти действия, похоже, более согласованы с тревожной риторикой президента, чем с более жестким подходом к Кремлю», – сказал Менендес на слушании.

Менендес пообещал, что Конгресс будет действовать с администрацией или без нее.

Лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил журналистам, что есть большой интерес к законодательству для наказания Москвы, но, по его словам, очень мало шансов, что голосование состоится до выборов в Конгресс 6 ноября.

Напомним, 21 августа Соединенные Штаты ввели санкции против двух россиян, одной российской и одной словацкой фирмы в рамках американской программы, направленной против злонамеренной кибердеятельности.

«Reuters»