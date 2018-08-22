Российская ракета с ядерным двигателем утонула в Баренцевом море

При испытания новой российской ракеты с ядерным двигателем в 2017 году, она упала и затонула в Баренцевом море. Готовится операция по ее подъему на поверхность.

Россия готовит операцию по подъему ракеты с ядерной энергетической установкой со дна Баренцева моря, которая упала после неудачных испытаний в ноябре 2017 года. Об этом сообщает американский телеканал «CNBC» со ссылкой на источники, знакомые с докладом разведки.

В операции по поиску ракеты будут участвовать три судна, одно из которых оснащено оборудованием для работы с радиоактивными материалами. По словам источников телеканала, точные сроки проведения операции пока не установлены. Также в докладе спецслужбы не упомянуты какие-либо риски для здоровья и окружающей среды, связанные с возможным повреждением ядерного реактора.

Ранее «CNBC» сообщал, что Россия испытала четыре подобных ракеты – в ноябре и феврале. Каждое из испытаний было неудачным. По информации США, одной из ракет удалось пролететь более 35 км за две минуты перед тем, как она потеряла управление. Самый короткий полет продлился четыре секунды.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщение о неудачных испытаниях ракет, посоветовал «слушать Владимира Путина и верить ему».

Напомним, Путин посвятил рассказу о новом российском оружии значительную часть своего ежегодного послания к Федеральному собранию в марте. Он заявил, что в РФ создана и успешно прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая «обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета».

Во время выступления Путина был показан 3D-ролик запуска баллистической ракеты «Сармат», оснащенной системой преодоления противоракетной обороны. Российский президент обвинил США в развитии систем ПРО по всему миру и заявил, что российская оборонная промышленность не стоит на месте и придумывает способы преодоления этих систем.

Госдепартамент США счел слова Путина доказательством того, что Россия нарушила договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а президент США Дональд Трамп поручил подготовить план по введению санкций против России за нарушение договора.

«CNBC»