Блеск и нищета «русского мира»: провал российских оружейников с новым автоматом

Практически каждая оружейная выставка является не только смотром уже существующих образцов, но и перспективных. Россия тоже решила блеснуть своим достижением, но вышло не очень…

А когда нечего особо показать из достижений, то берется оружие, которое никогда не будет поставляться на вооружение собственной армии и в лучшем случае пойдет на экспорт. Об этом пишет на страницах «Деловой Столицы» Михаил Жирохов.

Не стал исключением и российский форум «Армия-2018». Причем если, например, в легкой бронетехнике есть реальные перспективные образцы техники, то со стрелковкой в стране совсем плохо. Что и подтвердил стенд концерна «Калашников», где был выставлен опытный образец нового автомата АК-308, который полностью базируется на основных принципах, которые сформулировал Калашников еще в своем образце 1947 г. (тут оставим за скобками вполне обоснованные претензии в плагиате).

Фактически это вариант «новейшего» АК-103 под стандартный патрон НАТО 7,62х51. При этом оружие по вполне понятной причине напоминает гражданский карабин «Сайга» 308-1 только с режимом автоматического огня. При этом «Сайга» собрана на базе АК-74М, что в принципе весьма похоже на АК-103 или АК-12.

Показательно и использование гражданских магазинов на 20 патронов – стандартные армейские имеют емкость на 30 патронов. Ну а диоптрическим прицелом и регулируемым по длине складным прикладом на четыре позиции в 2018 г. уже никого не удивишь. Зато удивительным остается острое нежелание российских инженеров отказываться от возможности установки на ствол штык-ножа. Неужели в начале XXI века кто-то всерьез собирается ходить в штыковую атаку на врага?

На кого рассчитан этот образец, решительно непонятно – на вооружение армии он не пойдет из-за нестандартного калибра, поставки в страны НАТО в нынешней международной ситуации могут вызывать только улыбку. Даже гражданский рынок для такого образца закрыт – никто в здравом уме не будет продавать оружие с автоматическим огнем, тем более в РФ.

То есть налицо «мертворожденный монстр», который появился, вероятно, именно под эту выставку и после которой о нем забудут навсегда.

Вообще, стоит отметить, что развитие российских образцов стрелкового оружия остановилось на таком себе «совке», что хорошо видно на примере «развития» все того же автомата Калашникова за последние лет 25.

Так, основным в российской армии является АК-74М – по сути все тот же АК-47 (пардон, АК-74), но со складным прикладом и планкой для прицелов. Его экспортные варианты – АК-101 и АК-103, которые так и не «взлетели» на мировом оружейном рынке. Африканские, ближневосточные и азиатские страны предпочитают покупать либо «старые добрые» советские АК со складов бывшей советской армии или их китайские, иранские и прочие «клоны».

А еще есть – АК-102, АК-104, АК-105 – улучшенные варианты АКСУ под разные калибры. Или вариант буллпап (популярные на Западе в конце 1970-х гг.) – например, «Гроза-1» под калибр 7.62х39. Фактически и все достижения. Не считая опытных АН-94 и А-91, у которых просто нет шансов поступить на вооружение ввиду своей сложности.

То же самое и с пистолетами. Например, самой современной является модификация пистолета Макарова с увеличенным магазином, которому, условно говоря, «сто лет в обед», в ПММ, и в вариант с почти таким же увеличенным магазином и пластиковой рамкой «Скиф». Если учесть, что оригинальный ПМ по сути «Вальтер» ПП аж 1929 г., то полет мысли российских оружейников налицо.

Серьезно россияне превосходят западных оружейников десяти летней давности только в конструкции и производстве пулеметов – да и тот же «Печенег» сложно назвать совсем уж технологическим прорывом. Фактически это переделка ПКМ под несъемный ствол с принудительным воздушным охлаждением.

Ну и говоря о России, нельзя не сказать о нашей индустрии стрелкового оружия. Увы, тут все грустно – огромные склады оружия и боеприпасов, которые достались нашей стране после распада Союза, сыграли злую шутку с оружейниками. Дело в том, что при наличии миллионов автоматов Калашникова, пистолетов и винтовок необходимости в государственном финансировании развития этой отрасли просто не было.

В какой-то момент возникли проблемы с пулеметами – наш военно-промышленный комплекс освоил производство своих клонов как 7,62-мм ПКМ, так и 12,7-мм НСВ. И еще для нужд МВД в Виннице на «Форте» велась мелкосерийная сборка нескольких израильских образцов. А вот с остальным все было грустно – не считая редких самостоятельных разработок конструкторов-одиночек, ничего не было сделано.

Только начало войны на Донбассе привело к некоторому оживлению. Так, относительно массово стали переделывать автоматы Калашникова в вариант буллпап, который получил название «Малюк». Ограниченно этот автомат используется в Силах Специальных операций. Все остальные позиции – прежде всего речь идет о снайперских винтовках – стали закрываться за счет поставок из-за рубежа.

На сегодня совершенно неясно, куда будет двигаться ситуация с обеспечением стрелковым оружием силовиков. Все упирается в обеспеченность патронами и строительство линии или завода по их производству. Будет принято решение о производстве «советских» образцов, значит, дальше будем модернизировать автомат Калашникова, если натовских – значит, будем ждать появления на вооружении каких-нибудь вариантов М-16.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»