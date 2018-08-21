Лавров заявил о встрече Суркова и Волкера «в обозримом будущем»

Последняя встреча спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Волкера и помощника президента России Суркова состоялась в начале года.

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер проведут новую встречу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «ТАСС».

«Наши контакты с США ведутся по многим вопросам, в том числе по Сирии и Украине… По Украине идет диалог в рамках формата Волкер – Сурков. Они обмениваются оценками ситуации и планируют новую встречу в обозримом будущем», – сказал Лавров.

Ранее в СМИ появилась информация, что переговоры между Сурковым и Волкером исчерпали себя и их формат может быть изменен. Также отмечалось, что к переговорам может быть привлечен советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Напомним, последняя встреча Волкера и Суркова состоялась в Дубае в конце января. На ней стороны пытались договориться о формате миротворческой миссии для Донбасса. По итогам встречи глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на ней не было достигнуто никакого результата.

После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры Волкера и Суркова «поставлены на паузу».

В росСМИ также появлялась информация о возможной отставке Суркова. Среди причин называли, в частности, провал его стратегии по Украине. Однако, 13 июня 2018 года Владимир Путин подписал указ о переназначении Суркова своим помощником, отвечающим за украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

«ТАСС»