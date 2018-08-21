На переговорах Минске Россия отвергает вопросы по обмену политзаключенных

Несмотря на предложения украинской стороны обсудить вопросы обмена политзаключенных на переговорах в Минске, российская сторона всячески отвергает такие предложения.

Российские представители отказались от переговоров по поводу политзаключенных, которые украинская сторона предлагала провести в Минске. Об этом сообщила на своей странице в Facebook первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, представляющая Украину на переговорах в Минске.

«К сожалению, российская сторона и омбудсвумен РФ Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины о передаче РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля. России граждане просто не нужны», – написала вице-спикер.

Мінськ . Дводенний раунд переговорів робочих груп. 1. На жаль, російська сторона і омбудвумен РФ Т. Москалькова … Опубліковано Iryna Gerashchenko Вівторок, 21 серпня 2018 р.

Она сообщила, что официально проинформировала представителей РФ и ОБСЕ о том, что 22 россиянина, осужденных в Украине за подготовки терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой отдать их России в обмен на украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах.

«Мы в отличие от РФ готовы переместить их в кратчайшие стоки – но в обмен на наших. Эти обращения уже направлены по дипломатическим каналам в МИД РФ. Я в свою очередь продублировала их на гуманитарную подгруппу и ТКГ. РФ придется ответить на вопрос, собираются ли они позаботиться о судьбе своих граждан», – отметила Геращенко.

Напомним, 21-22 августа в Минске проходят двухдневные переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина, ОБСЕ, РФ).

«Украинско-Российское обозрение»