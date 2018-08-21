Нужно ли сотрудничать со спецслужбами?

Вопрос сотрудничества с правоохранительными органами и спецслужбами, это не вопрос этики и морали, это вопрос безопасности и предотвращения преступлений и террористической деятельности. Особенно в Украине подвергающейся гибридной агрессии со стороны России.

Вчера на эфире мне был задан вопрос: «Вы же понимаете, что связь с любыми спецслужбами, хоть с украинскими, хоть с американскими – это удар по профессиональной репутации. После этого мне будет очень сложно вернуться в журналистику. Поэтому – вам положено меня охранять, охраняйте. А я в этом участвовать не хочу». Об этом пишет в своем Telegram-канал «Babchenko» российский журналист Аркадий Бабченко.

Вот в тыща сто пятисотый раз слышу этот тезис и в тыща сто пятисотый раз с него офигиваю.

Нет. Я не понимаю.

Я не понимаю, как на одну чашу весов можно ставить какую-то свою репутацию, а на другую – раскрытие террористической группы оккупанта, которая готовит убийства людей в твоей стране. Да плевать глубочайшим образом на какую-то там репутацию, если речь идет о жизнях людей. Ох, ох, что обо мне скажут Вася и Коля, нет, пусть лучше людей поубивают, мне их мнение обо мне важнее, чем чужие жизни.

Вот вы это серьезно?

Я не понимаю, как можно отказать спецслужбам противостоящей нападению страны, когда они просят твоей помощи в предотвращении терактов, организуемых спецслужбами оккупанта. Вот этого я не понимаю вообще, в принципе.

Если вы не помогаете обороняющейся стороне – то какой стороне вы помогаете своим бездействием?

Ну элементарная же логика. Ну дважды два ведь.

Если вы считаете, что во время войны вы не должны помогать своим спецслужбам противостоять терактам – вы точно гражданин? И гражданин какой страны-то?

Во всем мире раскрываемость преступлений зависит только, в первейшую, главнейшую очередь от сотрудничества общества с полицией, ФБР, МИ-6 и пр. и пр. Как только большинство людей начинает вставать в позу «с ментами не разговариваю» – раскрываемость преступлений падает до уровня Конго. А сама преступность до этого же уровня растет.

Помочь предотвратить убийства – это элементарный, основополагающий долг не просто гражданина, а вообще в принципе любого человека. А уж тем более во время войны.

Если в стране идет война, к тебе засылают ДРГ, убивают, взрывают, в том числе и твоих друзей, а ты весь из себя такой журналист с этическими нормами, становишься над схваткой и говоришь: «охраняйте меня, это ваша работа, а я в этом участвовать не буду» – это говорит не о том, что ты принципиальный журналист, а о том, что ты эгоцентричный самовлюбленный мудак, который не видит ничего, кроме своего собственного отражения в зеркале с нимбом на голове.

Я понимаю, почему нельзя на пушечный выстрел подходить к ФСБ. О, это я понимаю отлично. Но я не понимаю: если спецслужбы условных США просят вас помочь раскрыть преступные схемы условного Януковича, который сливает вашу страну условному Мордору, а вы становитесь в позу, и говорите «мне потом сложно будет работать» – вы кому этим самы красивым жестом помогаете-то? Кого ставите-то выше всего? Нормальное будущее своей страны, или свою возможность беспроблемно зарабатывать в такой, какая есть?

И ладно бы в России, там то это по крайней мере объяснимо, но эти тезисы я и в Украине слышу постоянно.

И хоть убей не могу понять этой логики.

Ну, ок, пусть у вас правоохранители пытаются бороться с убийствами и терактами, а вы стойте в стороне и сохраняйте свою нравственность.

Только таким макаром просрете страну-то, друзья мои.

Извините, прорвало.

Аркадий Бабченко, Telegram-канал «Babchenko»