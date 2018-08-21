Россия продолжает задерживать иностранные суда в Азовском море

На сегодняшний день достоверно известно о задержании полутора сотен иностранных судов следовавших в украинские порты на Азовском море.

По состоянию на 21 августа Россия задержала уже более 150 иностранных судов, следовавших в украинские порты на Азовском море. Об этом в эфире «112 Украина» заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

«У меня нет точных данных, но это, кажется, больше 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Причем тенденция сохраняется – пограничники российские продолжают осматривать те судна, которые следуют в украинские порты на Азовском море», – сказал Слободян.

Он уточнил, что суда задерживают перед Керченским проливом.

«Они (Россия – ред.) очень долго предоставляют разрешения прохождения по Керченскому проливу для тех судов, которые следуют в украинские порты. Судам приходится ожидать перед так называемым Керченским мостом по несколько суток», – рассказал Слободян.

По его словам, вместе с тем суда, следующие в российские порты на Азовском море, проходят Керченский пролив фактически без задержек.

Слободян добавил, что ежедневно на несение службы в Азовском море выходят 3-5 катеров украинских пограничников. Столько же катеров выходит и со стороны РФ.

«Преимущественно задержания суден, которые следуют в украинские порты, они (российские пограничники – ред.) осуществляют в удаленных районах – там, где нет наших суден и там, где они чувствуют себя свободными», – сказал Слободян.

Ранее глава Минфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с конца апреля 2018 г. пограничники РФ задержали в Азовском море почти 100 украинских судов.

Позже стало известно, что спецслужбы России задержали 148 судов, направлявшихся через Керченский пролив к портам Бердянска и Мариуполя.

Омелян также заявил, что Украина ведет перtговоры о введении санкций против черноморских портов РФ из-за блокады Азовского моря.

Украинские пограничники в свою очередь сообщили, что «россияне начали жесткую политику задержания и осмотра судов», которые следуют через Керченский пролив. По информации ГПСУ, с 30 апреля российские спецслужбы ежедневно останавливают судна для осмотра и идентификации экипажа.

В ведомстве отметили, что РФ использует этот досмотр судов как элемент политического и экономического давления на Украину, но суда не задерживают, а осматривают, поэтому «формально россияне ничего не нарушают».

Президент Украины Петр Порошенко отдал приказы украинским военным, направленные на прекращение массовых задержаний судов, следующих через Керченский пролив.

Также Порошенко не исключил, что Россия планирует атаку на порт в Мариуполе и, возможно, военную операцию в Азовском море.

В МИД говорят, что «вопрос Азова» сейчас имеет «искусственно созданное обострение в информационном поле», а действия россиян, фактически, не противоречат международному морскому праву.

«112 Украина»