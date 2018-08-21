Российский зомбо-ящик. Теледурдом в прямом эфире об Украине и Западе

Под овации телевизионной массовки россиян кормят «плохой Украиной» и Западом. Набор штампов не изменился за четыре года: Украина «замерзнет», «ее ждет дефолт», «гражданская война», «если бы не Путин, то в Крыму было бы, как на Донбассе», «государственный переворот» и об ущемлении русского языка…

Когда живешь постоянно в Зазеркалье, даже профессиональный взгляд затуманивается. Но стоит сделать перерыв на несколько недель, и российский абсурд шокирует с новой силой. Российское ТВ беспощадно раскатывает мозги своим зрителям. Без остановки. Главное, чтобы никто не усомнился в правильности курса политики России, то есть Путина. Ведь первое невозможно без второго, пишет на страницах «УНИАН» собственный корреспондент агентств в Москве Роман Цимбалюк.

Но что-то все же не совсем идеально в российском государстве, ведь о жизни «великой страны» в самой этой стране говорить давно не принято. Лозунг «заграница нам поможет» стал основой информационно-психологических операций против российского населения. Бесконечные рассказы «об ужасах» в свободном мире превратились в массовые спиритические сеансы.

Аргументы и логика здесь давно не используются. Российское телевидение перешло на новый уровень внушения, схожий на религию: везде плохо, кроме России. Безупречная игра на чувствах и эмоциях.

Под бурные аплодисменты телевизионной массовки миллионы россиян кормят «плохой Украиной» и Западом. Набор штампов не изменился за четыре года. Украина «замерзнет», «ее ждет дефолт», «гражданская война», «если бы не Путин, то в Крыму было бы, как на Донбассе», «государственный переворот» и обязательно что-то об ущемлении русского языка…

Мантра «нас там нет», но люди в российской военной форме в Донецке и Луганске как с «передовой русского мира», не вызывают диссонанса.

Ничего общего с реальностью в этом телепотоке нет.

Но его эффективность – колоссальна и позволяет в ручном режиме управлять российской ненавистью.

Несколько недель достаточно, чтобы передвинуть Украину на первое место в списке врагов России, оставив позади даже США. Всего-то – показали в телевизоре Путина рядом с Трампом в Хельсинки и количество ненавистников США сразу уменьшилось почти вдвое. «Впервые за несколько последних лет в отношении россиян к США позитивные установки стали преобладать над негативными. Если еще в мае 2018 года «плохо» относились к США 69% («хорошо» – 20%), то в июле позитивные оценки поднялись до 42%, а негативные снизились до 40%», – говорится в свежем исследовании российского аналитического Левада-Центра.

Этот алгоритм работает безотказно и объект, на котором сосредотачивается внимание российского обывателя, может меняться. Впрочем, выключить телевизор, чтобы избежать навязывания нужной российской власти повестки дня, недостаточно. Аналогичные информационные волны Кремль давно разгоняете в Интернете.

Единственный способ защититься – думать. Но доступен он далеко не всем.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»