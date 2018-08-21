Путин пытается реанимировать «Ялту 2.0». Об итого встречи российского нацлидера с канцлером Меркель

Украина на втором плане на Берлинской встрече. Что решили Путин и Меркель? Эта встреча об определении зон влияния. И, несомненно, новый формат мировой политики.
На смену встречам «без галстуков» пришли непротоколируемые разговоры тет-а-тет. По таким встречам нет никаких официальных документов и поручений. Все последствия мы наблюдаем постфактум. Так было после встречи Путина с Трампом в Хельсинки. Во время таких переговоров устанавливаются зоны сотрудничества, конкуренции, противостояния и зоны – «белые пятна». Об этом пишет на своей странице в Facebook экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.
В разговорах Меркель и Путина Украина отходит на второй план. В приоритете – экономические вопросы. К этому сотрудничеству Берлин и Москву подталкивает Вашингтон. Из-за позиции США претерпел потрясения целый ряд проектов в Сирии, Иране и самой России. А тут еще и появилась информация об очередных санкциях против тех, кто будет заниматься Северным потоком-2.
Зустріч Путіна і Меркель – це окреслення зон впливу. І, безсумнівно, новий формат світової політики. На заміну…
Опубліковано Романом Безсмертним Понеділок, 20 серпня 2018 р.
Впрочем, говорить о сближении Германии и России в противовес США все же не стоит. Речь идет скорее именно о выработке общих позиций. России крайне необходимы европейские партнеры. Это касается не только Северного потока-2, но и Керченского моста. Его достройка, возведение железнодорожной линии, полностью зависит от голландских, французских и австрийских предприятий.
Нет ничего удивительного в том, что Путин танцует с министром иностранных дел Австрии. Ведь ее муж сотрудничает с энергокомпанией OMV – одним из крупнейших европейских партнеров «Газпрома». Эта фирма участвует в строительстве Северного потока-2. Интересы сторон очевидны.
Что касается Украины на встрече Путин-Меркель. Стороны должны были обсудить урегулирование ситуации в Донбассе и введение миротворцев. Что мы слышим после встречи? «Стороны сожалеют о пробуксовке процесса имплементации Минских договоренностей» устами Пескова. Он текст этих договоренностей читал? Или забыл? Никто уже не обращает внимания на качественную составляющую «Минска». Очевидно, этот вопрос вообще серьезно не прорабатывался к этой встрече.
Деоккупация Донбасса в четыре этапа. У России нет возможности препятствовать этому процессу
Что на самом деле хорошо, так это то, что немецкий канцлер подняла вопрос освобождения Сенцова. Убежден, что это наконец победа именно украинской стороны.
Роман Бессмертный, Facebook