Московский патриархат и Медведчук больше всего заказывают «джинсы» в украинских масс-медиа

По данным исследования проведенного украинским Институтом массовой информации на долю УПЦ МП и кума Путина Медведчука приходится больше всего заказных материалов в масс-медиа.
В течение июля 2018 года всего материалов с признаками заказа в интернет-СМИ касались УПЦ МП и члена партии «За життя», кума президента РФ Виктора Медведчука. Об этом пишет Институт массовой информации.
«В общем, на них пришлось 80% от общего количества «джинсы», которая была зафиксирована экспертами в интернет-СМИ», – говорится в материале.
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Отмечается, что в 3 квартале года уровень заказных и неподобающе маркированных рекламных материалов в Интернет-СМИ вырос более чем вдвое.
«Если во втором квартале этот показатель составил 68 материалов, то уже в третьем их количество возросло до 159 материалов за неделю мониторинга в десяти интернет-СМИ», – говорят исследователи.
50% «джинсы» касались деятельности Украинской православной церкви Московского патриархата и Русской православной церкви. В частности, в новостях и комплиментарных репортажах говорилось про Крестный ход и празднование очередной годовщины Крещения Руси.
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42% материалов с признаками заказа были политическими, и 8% касались коммерческих компаний.
«Среди политических материалов больше всего джинсы касалось деятельности партии «За життя» и ее нового члена Виктора Медведчука – 30%», – утверждают в ИМИ.
Кроме того, по 7% зафиксированной «джинсы» касались Олега Ляшко и Юлии Тимошенко, по 6% – мэра Днипра Бориса Филатова и главы «Громадянской позиции» Анатолия Гриценко.
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Мониторинг осуществлялся в течение 23-29 июля в десяти всеукраинских интернет-изданиях: УНИАН, «Обозреватель», «Цензор.нет», 112.ua, «Страна.ua», ТСН.ua, «Корреспондент.net», «Украинская правда» , «ЛигаБизнесИнформ», Укринформ.