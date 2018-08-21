Посол Украины в США Чалый опроверг слухи о сокращение американской помощи

Все слухи о сокращение, а тем более отмене помощи Украине со стороны США, являются ложью. Все факты свидетельствуют о прямо противоположенном.

Посол Украины в США Валерий Чалый опроверг заявления о том, что Вашингтон сокращает поддержку для Киева. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает «Левый Берег».

«Я слышал эти заявления и в Киеве, и в Вашингтоне, что американцы сокращают поддержку Украины. Не верьте этому. Смотрите факты, а факты говорят об обратном. Сегодня Украина по уровню прямой финансовой помощи – это порядка 620 млн долларов – одна из самых больших по всему миру», – заявил посол.

Чалый отметил, что каждый год увеличивается помощь по линии Пентагона. Сейчас она составляет 200 млн долларов, в следующем выйдет на 250 млн долларов.

«Это огромные цифры для американских налогоплательщиков. Почему они так делают? Не для нас. Они делают для себя, понимая, что Украина – на передней линии защиты мирового порядка, и вкладывая эти деньги сейчас, они не будут платить в будущем миллиарды и десятки миллиардов долларов. Это моя позиция», – добавил он.

Напомним, в конце июля США приняли декларацию, пообещав никогда не признавать Крым российским.

Так же напомним, что украинцы считают свою страну наследницей Киевской Руси, а в самой Украине наблюдается бум патриотизма.

«Левый Берег»