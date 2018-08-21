Данные соцопроса: Украина, а не Россия, – является наследницей Киевской Руси

Более двух третей граждан Украины считаю страну наследницей Киевской Руси, иного мнения, что Россия является наследницей древнего княжества придерживается менее чем каждый десятый украинец.

Почти 70% опрошенных граждан считают, что наследницей Киевской Руси является Украина, а не Россия, противоположного мнения – 9% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» в августе.

Отмечается, что при этом еще 6% считают, что ни Украина, ни Россия не могут претендовать на наследство Древнерусского государства.

Социологи добавляют, что за десять лет тех, кто считает Украину наследницей Киевской Руси, стало больше (в 2008 году таких было 54%), а тех, кто придерживается противоположного мнения, уменьшилось (в 2008 тех, кто говорил так о России было 18%).

Сообщается, что чаще других об Украине в этом вопросе заявляли респонденты Западного и Центрального макрорегионов (по 79%).

На Юге и Востоке таких опытных зафиксировано более половины.

В то же время от 20 до 25% в этих областях ничего не смогли ответить на этот вопрос, а в восточных регионах вообще каждый четвертый считает наследницей Киевской Руси Россию.

По данным исследователей, чем выше уровень патриотизма опрошенных, тем чаще они отмечали, что именно Украина является наследницей Киевской Руси.

Указывается, что опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Сроки проведения соцопроса: 3-10 августа 2018 года.

Напомним, что по данным социологических исследований Украина переживает настоящий бум патриотизма.

«Рейтинг»