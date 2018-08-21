Прокурор по делу о госизмене Януковича предложил похитить экс-президента с территории России

Для проведения таких операций Генеральная прокуратура Украины предлагает создать специальное подразделение по аналогии с израильским подразделением в Моссаде.

Генеральная прокуратура выступает за создание спецподразделения для задержания бывшего президента Виктора Януковича в России и вывоза в Украину. Об этом сказал прокурор по делу Януковича Руслан Кравченко в интервью «Громадському».

Кравченко уверен, что после оглашения обвинительного приговора экс-президенту украинские правоохранители должны сделать все возможное для его задержания и помещения в тюрьму.

«Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию РФ и доставили его в Украину», — сказал Кравченко.

Он также отметил, что сторона обвинения не просила суд приговорить Януковича к пожизненному заключению исключительно потому, что данная норма не была включена в украинское законодательство на момент совершения подсудимыми инкриминируемых преступлений.

Напомним, 16 августа в ходе дебатов по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича прокуратура попросила суд приговорить обвиняемого к 15 годам лишения свободы. Суд намерен продолжить дебаты по делу Януковича 13 сентября.

«Громадське»