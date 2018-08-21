Украина переживает настоящий бум патриотизма

Подавляющее большинство граждан страны искренне считают себя патриотами Украины, лишь только не более одной восьмой части граждан патриотами себя не считают.

82% граждан Украины считают себя патриотами своей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

Только 13% заявили, что не считают себя патриотами, еще 5% затруднились ответить.

«Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 85%, в Центре – 84%, на Юге – 79%, на Востоке – 76%», — отмечают социологи.

Также указывается, что за период исследований зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал провозглашение Независимости Украины. Если бы такой выбор встал сегодня, то независимость поддержали бы почти 80% (в 2012 году таких было 62%), и только 13% не поддержали бы.

Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение Независимости Украины, на Западе (93%). В Центре таких респондентов 82%, на Юге – 72%, на Востоке – 63%.

Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (от 20 до 25%). Среди них больше всего людей старшего поколения, бедных слоев населения и лиц с низким уровнем образования.

Также возросло количество тех, кто идентифицирует себя гражданином Украины: с 57% в 2010 году до 66% в 2018 году.

На вопрос «Кто я такой?» 19% опрошенных идентифицировали себя как жителя своего региона, города, села, 13% просто назвали свою национальность, 29% указали, что они «просто человек».

10% опрошенных назвали как идентификатор свою семейную роль, 9% считают себя «гражданином мира», по 6% опрошенных характеризуют себя как «советский человек» и «европеец».

Также 5%, отвечая на вопрос «Кто я такой?», назвали бы свои религиозные убеждения, 3% — профессию, род занятия.

«Рейтинг»