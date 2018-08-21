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Новости

Украина переживает настоящий бум патриотизма

«Рейтинг»
21 августа 2018

Подавляющее большинство граждан страны искренне считают себя патриотами Украины, лишь только не более одной восьмой части граждан патриотами себя не считают.

82% граждан Украины считают себя патриотами своей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг».

Только 13% заявили, что не считают себя патриотами, еще 5% затруднились ответить.

«Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 85%, в Центре – 84%, на Юге – 79%, на Востоке – 76%», — отмечают социологи.

Считаете ли Вы себя патриотом Украины?

Также указывается, что за период исследований зафиксировано наибольшее количество тех, кто поддержал провозглашение Независимости Украины. Если бы такой выбор встал сегодня, то независимость поддержали бы почти 80% (в 2012 году таких было 62%), и только 13% не поддержали бы.

Больше всего тех, кто поддерживает провозглашение Независимости Украины, на Западе (93%). В Центре таких респондентов 82%, на Юге – 72%, на Востоке – 63%.

Тех, кто придерживается противоположного мнения, больше в юго-восточных областях (от 20 до 25%). Среди них больше всего людей старшего поколения, бедных слоев населения и лиц с низким уровнем образования.

Поддерживаете ли Вы независимость Украины?

Также возросло количество тех, кто идентифицирует себя гражданином Украины: с 57% в 2010 году до 66% в 2018 году.

На вопрос «Кто я такой?» 19% опрошенных идентифицировали себя как жителя своего региона, города, села, 13% просто назвали свою национальность, 29% указали, что они «просто человек».

10% опрошенных назвали как идентификатор свою семейную роль, 9% считают себя «гражданином мира», по 6% опрошенных характеризуют себя как «советский человек» и «европеец».

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Также 5%, отвечая на вопрос «Кто я такой?», назвали бы свои религиозные убеждения, 3% — профессию, род занятия.

«Рейтинг»

Tags: homo soveticus, патриотизм, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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