Путин стратегически проиграл, «нормандский формат» не поможет России, – Портников

Путин встречается с Меркель только для того, чтобы победить, а не для того, чтобы пойти на уступки. Но он стратегически проиграл по всем статьям, и надеяться Кремлю больше не на что.

После встречи федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина в Москве вновь заговорили о возможности проведения саммита глав государств «нормандского формата» и даже назвали место такой встречи – Париж. Об этом пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Не удивлюсь, если после такого сообщения помощника президента России Юрия Ушакова начнут говорить о том, что встреча Меркель и Путина реанимировала «нормандский формат» на самом высоком уровне и отправка миротворцев на Донбасс – это уже не предложение Запада и Украины, а реальность, с которой вынуждена считаться Россия.

Но все эти предположения имеют смысл, только если согласиться с идеей, что президент России Владимир Путин хочет уйти с Донбасса, что оккупированные территории для него – обуза. Так могут думать и Меркель, и Макрон, и Порошенко. И искать варианты, которые дадут возможность агрессору уйти с оккупированных территорий и сохранить лицо.

Но это – ошибочная оценка. Донбасс для Путина – не обуза, а ловушка, с помощью которой он старается дестабилизировать нашу страну. Никаких миротворцев, которые могли бы заменить оккупационную власть, он допускать на Донбасс не собирается. Обуза для Путина – само существование Украины и единство Европейского Союза. И его предложения, как правило, направлены на решение именно этих проблем.

Давайте посмотрим на реальные результаты поездки в Германию. Для Меркель это пока что обещание российского президента участвовать в самите «нормандского формата». Для Путина – первый с 2014 года визит в Германию и наглый ультиматум, который российский президент выдвинул ЕС.

Европейцы, которые выступали за отстранение от власти кровавого сирийского диктатора Башара Асада, должны участвовать в восстановлении разрушенной Асадом и его российскими и иранскими союзниками инфраструктуры Сирии. То есть Путин – бомбит, а европейцы дают деньги на восстановление.

И Меркель внимательно выслушивает весь этот бред кремлевского людоеда! Потому что рассчитывает, что в ходе общения Путин выздоровеет. А Путин здоров, просто Меркель для него – враг. Он встречается с ней только для того, чтобы победить, а не для того, чтобы пойти на уступки.

Виталий Портников, «Espreso.TV»