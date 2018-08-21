Facebook забанил личные профили Ленура Ислямова и Александра Тверского

Администрация Facebook заблокировала доступ к личным профилям уже нескольким известным журналистам и блогерам. Сегодня стало известно о блокировке аккуаунотов Ислямова и Тверского.

Российские тролли и администрация соцсети Facebook совместными усилиями заблокировали личные профили директор крымскотатрского телеканала «ATR» Ленура Ислямова и российского публициста Александра Тверского. Об этом в своем Telegram-канале «Babchenko» написал российский журналист Аркадий Бабченко

«Товарищи трудятся, не переставая. Теперь забанены Ленур Ислямов и Александр Тверской», – говорится в сообщении.

Напомним, что Facebook уже заблокировал личные профили журналистов Романа Цимбалюка, Айдера Муждабаева и Аркадия Бабченко.

Telegram-канал «Babchenko»