Путин не просил меня снять санкции с России, – Трамп

Президент США Трамп заверил, что не может быть речи о смягчении или полном снятие санкций против России. Он так же подчеркнул, что нацлидер России не просил его об этом.

Президент США Дональд Трамп не рассматривает вопрос снятия санкций с России и мог бы начать обдумывать этот вопрос только в случае шагов навстречу со стороны Кремля. Об этом он заявил в интервью «Reuters».

«Нет. Я не думал об этом. И нет, я вообще не рассматриваю этого. Нет. Я бы рассмотрел это, если бы они сделали что-нибудь, что было бы хорошо для нас. Без этого я не буду рассматривать. Иначе говоря, я бы не рассматривал это даже на мгновение, разве что-то начало бы продвигаться – у нас есть много общего. У нас есть много вещей, которые мы можем сделать друг для друга. У вас есть Сирия. У вас есть Украина. У вас есть много других вещей. Я думаю, они хотели бы экономического развития. И это для них большое дело», – сказал Трамп.

Он также рассказал, что упоминал аннексированный Крым в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным во время их двусторонней закрытой встречи.

«Я говорил о Крыме, конечно. Я всегда вспоминаю о Крыме, когда вспоминаю Украину. С Путиным у нас прошла очень хорошая дискуссия. Это было очень – я думаю, это была очень хорошая дискуссия для обеих сторон», – сказал Трамп.

Президент США добавил, что Путин не просил его о снятии американских санкций: «Нет, он не просил. Он не поднимал этот вопрос».

Напомним, что власти Великобритании призвали ЕС усилить санкционное давление на Россию.

«Reuters»