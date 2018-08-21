В Чехии коллеги Сенцова проведут голодовку в поддержку политузника

Чешские кинематографисты проведут «цепную» голодовку в поддержку заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Во вторник, 21 августа, начнется «цепная» голодовка чешских кинематографистов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Одним из инициаторов голодовки называют 48-летнего режиссера-документалиста Вита Янечека, автора более 15 фильмов. Подробности акции кинематографистов не сообщаются. Об этом накануне запланированного события сообщило «Радио Прага» со ссылкой на Чешское информационное агенство (ЧТК), пишет «Deutsche Welle».

Ранее, напоминает радиостанция, чешские кинематографисты уже обращались к депутатам Нижней палаты парламента и сенаторам с призывом выступить в поддержку объявившего голодовку режиссера и направить протест в связи с делом Сенцова российским властям.

15 августа комиссия по вопросам помилования в Ямало-Ненецком автономном округе РФ отклонила два ходатайства о помиловании Сенцова.

В Кремле продолжают настаивать, что Сенцов должен просить о помиловании сам.

Первый вице-спикер Верховной Рады уполномоченный президента Украины Трехсторонней контактной группе урегулирования кризиса на Донбассе Ирина Геращенко отмечала, что личное обращение с ходатайством о помиловании не является обязательным условием.

Геращенко напомнила, что отсутствие личной челобитной не помешало Путину помиловать Надежду Савченко.

Другие политические заключенные Кремля Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров ни писали никаких просьб о помиловании. Их удалось освободить при содействии турецкой стороны.

Украинский режиссер, незаконно осужденный в РФ, содержится в российской колонии «Белый медведь» за полярным кругом в Ямало-Ненецком автономном округе РФ.

В августе 2015 Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке теракта.

14 мая 2018 Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, содержащихся в РФ.

«Deutsche Welle»