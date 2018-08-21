Игра в СССР. О последствиях борьбы с «цветными революциями» в России

Во вторник исполняется 50 лет со дня окончания Пражской весны. В ночь с 20-го на 21 августа 1968 года в Чехословакию вошли войска стран-членов Варшавского договора, преимущественно советские.

К этой дате «Левада-центр» обнародовал результаты соцопроса, который показал, что граждане России в большинстве своем либо ничего не знают о произошедших тогда событиях, либо считают их результатом заговора против Восточного блока. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе не видит в этом ничего удивительного.

Согласно данным «Левада-центра», только 10% респондентов в возрасте от 18-ти до 35 лет знают о событиях Пражской весны 1968 года. Более пятой части опрошенных – 21% – посчитали, что произошедшее в Чехословакии было заговором Запада с целью расколоть Восточный блок.

23% полагают, что войска ввели в ответ на попытку переворота со стороны чехословацких политиков, а 18% согласны с тем, что 50 лет назад произошло восстание против режима. И дальше, наверное, самое интересное – более 36% россиян поддерживают версию, что Советский Союз «вероятно» или «безусловно» поступил правильно, введя войска в Чехословакию, а 45% затруднились ответить на этот вопрос.

Вывод прост – россияне либо не знают о том, что было 50 лет назад, либо считают, что все это козни проклятого Запада. Ничего удивительного в этом нет.

В нынешнем российском официальном информационном поле события Пражской весны называют «цветной революцией». Согласно этой версии, все это случилось, потому что тогдашних руководителей Чехословакии сбили с панталыку западные провокаторы.

А что касается действий СССР, возможно, войска – это лишнее, но время было тогда сложное, по-другому не умели. То же самое применительно к Венгрии, а еще раньше к Восточной Германии. То есть виновато не советское правительство, а те самые провокаторы из ЦРУ, Ми-6 и так далее. Но, в целом, позиция такова – лучше об этом все-таки говорить поменьше, не та тема. Давайте лучше о достижениях.

Действительно, это похоже на советскую трактовку событий.

Между тем, в нынешней России события Пражской весны 50-летней давности – не единственная тема, которую официально пытаются не замечать. Вот, например, 19 августа прошла 27-я годовщина путча, заговора ГКЧП. Тогда, в 1991-м, как и в Прагу в 1968-м, в Москву вошли танки, а народ в большинстве своем вышел на улицы, потому что советская власть его достала со своими очередями и талонами на водку.

И вот сейчас федеральные телеканалы молчат, а тогдашние борцы с ГКЧП – Руцкой и Хасбулатов – призывают к суду над либералами и заодно обливают грязью Ельцина, мол, тот пил и пытался сбежать в американское посольство. Здесь все понятно – указанные граждане пытаются пригодиться нынешней власти, чтобы их заметили, вспомнили. Вот и говорят нужные фразы, но зря – они больше не нужны. Сейчас есть кому разоблачать либералов, все места давно заняты.

Другими словами, социология сейчас подтверждает – обстановка в нынешней России все больше напоминает СССР.

Можно к этому еще добавить, что в Москве идет суд по делу «заговорщиков» из «Нового величия», а по всей стране отлавливают «экстремистов», которые что-то не то написали в социальных сетях. Еще можно вспомнить смелые утверждения о том, что времена Сталина были в чем-то лучше ненавистных девяностых. Но полного возврата в прошлое не будет, в первую очередь, потому что нынешние идеологи и борцы с «цветными революциями» слишком уж хорошо живут для времен развитого и другого социализма.

А тогда, как мы знаем, из пока еще не запрещенной истории любой, даже самый высокий чиновник, в любой момент мог попасть в «черный список» экстремистов или заговорщиков. Так что пока это не возврат, а всего лишь такая игра в СССР, не по-настоящему, понарошку. Вот только не заиграться бы.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»