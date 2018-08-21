Великобритания настаивает на усиление санкционного давления на Россию

Власти Объединенного королевства призывают ЕС, вместе с США усилить санкционное давление на Россию, добиваясь от Путина соблюдения международных норм.

Великобритания обратится к ЕС с призывом стоять «плечом к плечу» с Соединенными Штатами и расширить санкции против России. Об этом пишет «Reuters».

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявит, что президент России Владимир Путин сделал мир «более опасным местом», и что после химической атаки в Англии ЕС должен оказывать большее давление, чтобы обеспечить соблюдение Россией международных норм.

«Сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше, призвав Европейский Союз убедиться, что его санкции против России были всеобъемлющими, и что мы действительно стоим плечом к плечу с США», – заявит Хант в ходе визита в США.

«Это означает отвечать и реагировать как один на нарушения каждый раз, когда и где бы они ни происходили, от улиц Солсбери до судьбы Крыма» – говорится в заявлении Ханта.

ЕС не ввел никаких санкции, связанных с отравлением в Солсбери, хотя он решительно осудил Москву и присоединился к международным действиям по выдворению российских дипломатов.

Хант, который заменил Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Великобритании, встретится с госсекретарем США Майком Помпео и другими официальными лицами США в среду и выступит в Совете Безопасности ООН в четверг.

В его выступлении будут отмечены и другие угрозы, которые Британия видит в мировом порядке, в том числе необходимость указать Китаю, что «с экономической силой приходит политическая ответственность» и критика бездействия по поводу Крыма и применения химического оружия.

Соединенные Штаты объявили, что введут новые санкции против России, убедившись в том, что Москва несет ответственность за атаку нервно-паралитическим агентом в Великобритании. Ожидается, что эти санкции вступят в силу примерно 22 августа 2018 года.

Также Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против России, который, среди прочего, предусматривает запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков.

«Reuters»