Великобритания настаивает на усиление санкционного давления на Россию

Власти Объединенного королевства призывают ЕС, вместе с США усилить санкционное давление на Россию, добиваясь от Путина соблюдения международных норм.
Великобритания обратится к ЕС с призывом стоять «плечом к плечу» с Соединенными Штатами и расширить санкции против России. Об этом пишет «Reuters».
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявит, что президент России Владимир Путин сделал мир «более опасным местом», и что после химической атаки в Англии ЕС должен оказывать большее давление, чтобы обеспечить соблюдение Россией международных норм.
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«Сегодня Соединенное Королевство просит своих союзников пойти дальше, призвав Европейский Союз убедиться, что его санкции против России были всеобъемлющими, и что мы действительно стоим плечом к плечу с США», – заявит Хант в ходе визита в США.
«Это означает отвечать и реагировать как один на нарушения каждый раз, когда и где бы они ни происходили, от улиц Солсбери до судьбы Крыма» – говорится в заявлении Ханта.
ЕС не ввел никаких санкции, связанных с отравлением в Солсбери, хотя он решительно осудил Москву и присоединился к международным действиям по выдворению российских дипломатов.
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Хант, который заменил Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Великобритании, встретится с госсекретарем США Майком Помпео и другими официальными лицами США в среду и выступит в Совете Безопасности ООН в четверг.
В его выступлении будут отмечены и другие угрозы, которые Британия видит в мировом порядке, в том числе необходимость указать Китаю, что «с экономической силой приходит политическая ответственность» и критика бездействия по поводу Крыма и применения химического оружия.
Соединенные Штаты объявили, что введут новые санкции против России, убедившись в том, что Москва несет ответственность за атаку нервно-паралитическим агентом в Великобритании. Ожидается, что эти санкции вступят в силу примерно 22 августа 2018 года.
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Также Конгресс США опубликовал текст законопроекта о новых санкциях против России, который, среди прочего, предусматривает запрет на долларовые расчеты для российских государственных банков.
«Reuters»