Украина может получит томос уже в первой декаде сентября

Такой информацией поделился архимандрит РПЦ Говорун, в прошлом руководивший отделом внешних связей УПЦ МП, а позже работавший в московской патриархии. Сейчас богослов живет и преподает в США.

Скорее всего Томос о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви от Вселенского патриарха может появиться уже 10 сентября. Об этом в Киеве рассказал архимандрит РПЦ Кирилл Говорун, передает «ВВС-Украина».

Архимандрит Кирилл руководил отделом внешних связей УПЦ МП, а с 2009 года некоторое время в Москве работал в распоряжении патриарха РПЦ, занимал высокие должности. В 2014 году он покинул Россию и больше туда не возвращался. В последние годы известный богослов преподает в США.

В Киеве Кирилл Говорун презентовал собственную книгу и прочитал публичную лекцию «После Томоса», в которой рассказал о последних подробностях процесса предоставления украинской церкви автокефалии.

«Главная хорошая новость – вопрос об автокефалии той части украинской церкви, которая захочет этого, уже решен», – рассказал архимандрит Кирилл.

По его словам, предоставление автокефалии и издание Томоса в уже на финальной стадии. Согласно его информации, последними важными в этом процессе будут события конца августа – начала сентября.

В частности, это будет визит к Вселенскому патриарху Варфоломею главы РПЦ Кирилла 31 августа. Затем украинский вопрос должны обсудить на Синаксе Константинопольского патриархата 1-3 сентября, а подписать Томос должны на заседании священного синода 10 сентября.

Синакс – это сбор всех иерархов Константинопольского патриархата для решения важнейших и наиболее актуальных вопросов церкви. Последний раз он собирался в 2015 году.

После Синакса, по словам Кирилла Говоруна, с 10 сентября начнется заседание Священного Синода Константинопольского патриархата. И на нем можно ожидать трех вариантов развития событий.

«Наиболее вероятный сценарий – Томос будет подписан на заседании Священного Синода 10 сентября. Он уже написан, а будет подписан», – подчеркнул архимандрит.

Второй сценарий – Томос сразу не подпишут, а восстановят Киевскую митрополию, а уже потом ее трансформируют в автокефальную церковь.

Третий сценарий – на Синоде примут решение об отсрочке по украинскому вопросу.

«Сейчас все зависит от результатов визита патриарха РПЦ Кирилла к Вселенскому патриарху 31 августа», – акцентировал архимандрит Кирилл, который считает, что именно этот визит еще как-то может повлиять на решение Константинополя по Украине.

Во время своего выступления Кирилл Говорун рассказал, что РПЦ приложила огромные усилия, чтобы остановить предоставление Томоса. Но, по его словам, этот вопрос уже практически решен.

«Раньше все попытки предоставления Томоса останавливались к точке невозврата. На этот раз точка невозврата пройдена, решение о предоставлении Томоса об автокефалии принято», – считает архимандрит.

Во время своего выступления на территории Софийского собора в Киеве Кирилл Говорун намекнул, что подписанный Томос привезут именно сюда.

Напомним, Предстоятель Украинской православной церкви (Киевского патриархата) Филарет прогнозирует предоставление томоса об автокефалии УПЦ до 2019 года.

«ВВС-Украина»