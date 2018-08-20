Кремль надеется на федерализацию Украины, чтобы отдать оккупированный Донбасс

Россия продолжает свои игры с Донбассом, пытаясь через него раскачивать общественно-политическую ситуацию в Украине. Ставка явно делается на отложенный, но отнюдь не забытый «проект» – «федерализацию Украины».

Окриком из Москвы так называемые «выборы» главарей «лднр» перенесены с ноября этого года на 2019 год. Об этом на своей странице в Facebook пишет руководитель отдела «Мир», издания «Левый Берег» Игорь Соловей.

Интересная мотивация:

Во-первых, «денег нет, но вы держитесь».

А во-вторых, «предстоящие в 2019 году выборы президента Украины, после которых подход Киева к реализации Минске договоренностей может измениться».

Окриком з Москви так звані "вибори" ватажків лднр перенесені з листопада цього року на 2019 рік.Цікава мотивація:… Опубліковано Solovey Igor Понеділок, 20 серпня 2018 р.

Что это значит? А значит это ровно то, что Кремль рассчитывает на нового президента Украины, который пойдет на федерализации – предоставив «лднр» особый статус.

В высоких коридорах Донецкая перешептываются, что после выборов и создания нового большинства в Украине они проведут свои «выборы» и новые «лидеры» проголосуют (или референдум проведут – это дело техники) за вхождение в состав Украины на правах федерации.

Интересно, что параллельный процесс происходит и в Молдове. У них в феврале 2019 году тоже выборы и готовится усиление позиций проросийского Додона через парламент (сейчас президент связан по рукам и ногам).

В результате Приднестровье попытаются «впихнуть» в состав Молдовы на основе федеративного устройства. Недаром спецпредставителем РФ по Приднестровью вместо Рогозина стал Дмитрий Козак (он уже работал на молдавском направлении – прославился сорванным в последний момент одноименным «меморандумом Козака»).

Игорь Соловей, Facebook