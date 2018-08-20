В Санкт-Петербурге пользователя соцсетей судят за репост карикатуры и анекдота

Петербуржца обвинили в экстремизме за репост карикатуры о «ватниках» и анекдот о выборах. Репосты были сделаны три года назад, уголовное дело возбуждено в конце прошлого года.

В Санкт-Петербурге начинается судебный процесс над местным жителем Эдуардом Никитиным, против которого возбудили уголовное дело об экстремизме (статья 282 УК РФ) из-за репостов «ВКонтакте» карикатуры и анекдота. Об этом журналистам сообщил адвокат Никитина адвокат Максим Камакин, передает питерское издание «Фонтанка».

Репосты были сделаны в 2015 году, дело возбудили в декабре 2017-го.

«20 августа Невский суд начнет рассматривать дело Никитина, который, по версии обвинения, разжег ненависть двумя шутливыми репостами в 2015 году. В основу дела положены политический анекдот о неверии в перемены после выборов и графическая шутка о холодных «ватниках», – сообщает питерское издание «Фонтанка».

«Ему была проведена психиатрическая экспертиза, и следствие просит не привлечения к уголовной ответственности, а направления на принудительное лечение. Сегодня будет первое заседание, на котором мы заявим ходатайство об исключении экспертиз из дела как недопустимых доказательств, потому что они основаны на домыслах. Если суд наше ходатайство удовлетворит, других доказательств вины не будет», – сказал Камакин, передает «Интерфакс».

Вот карточка дела на сайте суда, судя по всему.

«Экстремизм в репостах искали и нашли эксперты Резеда Салахутдинова с высшим образованием по специальности «научный коммунизм» и эксперты отдела криминалистического сопровождения ГСУ СК Петербурга Елена Кирюхина и Татьяна Мамаева», – пишет руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Самое интересное, что этот т.н. «эксперт» Елена Кирюхина 10 лет назад прославилась на всю страну, отказавшись признать возбуждающим вражду лозунг «б.й ха..й», с которым толпа неонацистов напала на двух дагестанцев и избила их до черепно-мозговой», добавляет правозащитник.

«Кирюхина написала тогда: «…Призывы «У….й х..а, м..и х..а!», «Б.й х..а!», «Б.й ч……в!», «Б.й ч….х!» в отношении представителей этнокультурной группы народов Кавказа из-за расплывчатости значения слов «х…и», «ч….х», «ч……в» может употребляться как иронически, в шутку, так и всерьез, с агрессией; смысл его употребления в максимальной степени зависит от коммуникативной ситуации…», – подчеркнуто в конце комментария Чиков.

«Фонтанка»