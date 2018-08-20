В России осудили украинца за якобы принадлежность к «Правому сектору»

Сегодня вступил в силу «приговор» в отношение украинца Терновского обвиненного в причастности к деятельности «Правого сектора». Украинец получил тюремный срок свыше двух лет заключения.

В России украинца Романа Терновского осудили за якобы причастность к деятельности «Правого сектора» до 2 лет 3 месяцев колонии общего режима. Как сообщает Следственный комитет России, 20 августа приговор Терновском вступил в силу.

«Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации)», – говорится в сообщении.

Российские правоохранители говорят, что украинец в 2015-2016 годах на территории Украины «занимался организацией изготовления и распространения атрибутики с символикой «Правого сектора», а также принимал участие в публичных акциях, направленных против интересов Российской Федерации».

В частности, ему инкриминируют участие в 2016 году в так называемой «Медвежьей блокаде» на российско-украинской границе в Харьковской области. Россия считает, что блокирование ее грузовиков было с целью «нанесения имущественного и репутационного ущерба Российской Федераций в ее внешнеэкономическим связям».

Также Терновский якобы был участником акции под российским консульством в Харькове в 2016 году. Следователи РФ говорят, что она была направлена ​​на «препятствование и срыв проведения мероприятий в честь Дня России».

Кроме того, украинцу инкриминируют «пропаганду деятельности «Правого сектора» среди россиян через Интернет.

«Работа по установлению и привлечению к уголовной ответственности других участников запрещенной на территории России экстремистской организации «Правый сектор» продолжается», – говорится в сообщении СК.

Согласно данным из сайта Первомайского райсуда Ростова-на-Дону, Терновского осудили 28 июня. Отмечается, что он обжаловал приговор, однако информация о результатах обжалования отсутствует.

На профильных российских сайтах приговор украинцу не обнародован. В расписании заседаний суда информация о деле не была опубликована с пометкой «информация скрыта».

18 октября 2017 Следственный комитет России заявил о задержании в Ростовской области украинца Романа Терновского, «причастного к «Правому сектору».

Пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский сообщал «Украинской Правде», что Терновский никогда в партию не входил, однако примерно в течение одного года был сторонником политсилы. На момент задержания уже около года в «Правом секторе» ничего не слышали об активисте.

СК РФ