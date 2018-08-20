В Украине задумались над формирование крымского правительства в изгнание

В Украине обсуждают вопрос о формирование нового правительства Автономной республики Крым в изгнание. Это правительство будет работать вплоть до деоккупации полуострова.

Власти Украины прорабатывают вопрос назначения нового Совета министров Крыма, который будет работать в изгнании до деоккупации полуострова. Для этого понадобятся изменения в Конституцию Украины, передает «Левый Берег».

«В соответствии с Конституцией, у АРК есть особый статус, премьер-министр и Совет министров. Назначает премьер-министра Верховный Совет АРК по согласованию с Президентом. На данный момент у нас де-факто нет органа исполнительной власти в связи с оккупацией, а нам он необходим, чтобы прорабатывать отраслевые программы по деоккупации и реинтеграции Крыма, а также чтобы после деоккупации мы могли без промедления обеспечить безопасность наших граждан и контроль территории. Как мы сможем это сделать, если мы не сможем сразу назначить премьер-министра и Совет Министров, потому что так называемый сегодняшний Верховный Совет нелегитимный?», – заявил в понедельник первый заместитель постоянного представителя Президента в Крыму Изет Гданов.

Гданов добавил, что представительство разрабатывает механизм изменения порядка назначения премьера Совмина с исключением из этого процесса Верховного Совета Крыма. Для этого понадобится изменение Конституции Украины.

«Мы прорабатываем вопрос о механизме назначения органов исполнительной власти Крыма… Мы должны проработать отдельный механизм назначения, который позволит, например Президенту Украины, назначить премьер-министра, который сформирует Совет Министров, чтобы мы сразу после деоккупации могли обеспечить государственный контроль на территории Крыма», – сказал он.

Напомним, что последним премьер-министром Крыма был Анатолий Могилев.

«Левый Берег»