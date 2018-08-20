Темное будущее России. О разрушение всех общественных и государственных институтов

Главный вопрос России не в том, кто будет после Путина. Главная проблема в том, что будет после Путина. В России нет СМИ, которые объясняют стране страну.

Все вытеснено Украиной. Россия стала страной, которая сама себя не знает. Вдобавок, это государство без экономики. Вся экономика – это труба, все остальное – полипы на ней. Будущее страны зависит от цен на сырье. Россия – это страна без коллективной этики. Об этом рассказывает в своем видеоблоге наа страницах «Крым.Реалии» Павел Казарин.

Церковь легла под власть, школа превратилась в фабрику по производству дипломов и лояльности, о судах и парламенте лучше и вовсе не вспоминать. А еще Россия – это страна без международно признанных границ.

Аннексия Крыма пробила брешь в этой самой линии. И этот вопрос вовсе не закрыт, кто бы что ни думал. А ведь сила страны не в боеголовках и не способности «кошмарить» соседей. Сила страны в том, насколько она способна быть территорией развития собственного населения.

А для этого нужны институты. Те самые, которые Кремль последовательно разрушил. Взгляды, высказанные в видеоблоге, передают точку зрения автора и не всегда отражают позицию редакции.

Павел Казарин, «Крым.Реалии»