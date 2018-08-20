Якунин получил немецкую визу на полгода. Эмиграция или работа?

Бывший глава РЖД Якунин открывший в Берлине институт «Диалог цивилизаций», получил немецкую визу на полгода. Организаторы института заявляют о поиске нестандартных решений мировых проблем. Критики не исключают, что речь может идти о пропаганде.

Вглядитесь в фото. Чьи это до рези знакомые черты? Да, это он. Владелец шубохранилища, мушкетер, автор теории молекулярной войны, перевозчик благодатного огня и прочая, и и прочая… Бывший глава РЖД Владимир Якунин, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Клочков.

А где это он? В немецком посольстве в Москве, на Ленинском проспекте, 95. Получает визу категории D, которую дают на три месяца, после чего получают вид на жительство в Германии.

Вглядитесь в фото. Чьи это до рези знакомые черты? Да, это он. Владелец шубохранилища, мушкетёр, автор теории… Опубліковано Дмитрієм Клочковим Понеділок, 20 серпня 2018 р.

Присланное другом мне прямо из посольства фото не сохранило звук, но из динамика в это время доносилось: «Господин Якунин, мы даем вам на 6 месяцев (а не на три, как обычно – Д.К.), так как в Берлине загружено ведомство по делам иностранцев».

Так что ошибки нет. Шубохранилище переезжает в фатерлянд.

А вы, русские «иваны», продолжайте пользоваться «гравитационными туалетами» в поездах, они же дырки в полу. И молитесь – авось боженька воздаст вам так же, как верному другу Владимира Путина.

Зачем шубохранилище переезжает в фатерлянд?

Владимир Якунин, похоже, станет частым гостем в Германии. Бывший глава РЖД, которого СМИ называют бывшим сотрудником КГБ и близким соратником президента Владимира Путина, открывает в Берлине исследовательский институт, сообщало «Deutsche Welle».

Торжественная церемония прошла в пятницу, 1 июля, в престижном конференц-центре Humboldt-Carre в сердце германской столицы. Институт называется «Диалог цивилизаций», как и одноименный фонд, созданный Якуниным в 2002 году. Этот фонд, совет которого возглавляет супруга Якунина, среди прочего проводит ежегодные конференции на греческом острове Родос с участием известных политиков и экспертов.

Соучредители института: россиянин, австриец, немец

Одним из трех соучредителей института в столице Германии стал сам Владимир Якунин, который после аннексии Крыма стал невъездным в Соединенные Штаты, однако избежал санкций со стороны Европейского Союза.

Двое других – консервативный австрийский политик и бывший генсек Совета Европы Вальтер Швиммер (Walter Schwimmer), а также немецкий политолог Петер Шульце (Peter Schulze) из Геттингена. Обоим за семьдесят, и у обоих тесные связи с Россией.

Петер Шульце рассказал «Deutsche Welle», что в конце апреля ему лично позвонил Владимир Якунин, с которым он давно знаком, и предложил работу в институте. «Меня это удивило, но я не отказался», – сказал политолог, возглавлявший с 1992 по 2003 год российское представительство Фонда имени Фридриха Эберта, близкого к Социал-демократической партии Германии (СДПГ). По его словам, необходимость такого института в Берлине «давно назрела».

«Взгляд на мир «без евроцентризма»

Как сказано в информации для прессы, берлинский институт, как и фонд, видит свою задачу в «поддержке межцивилизационного диалога» и обмене мнений «по животрепещущим геополитическим вопросам, в том числе отношениям между Востоком и Западом». При этом, как подчеркнул Шульце, отношения между Россией и Западом на фоне украинского конфликта будут лишь одной из тем для сотрудников института, которых будет от 30 до 60. При этом он отметил, чем институт будет отличаться от других «мозговых центров». По его словам, речь идет о поиске решений глобальных конфликтов и проблем, но без доминирующего «евроцентристского или американского взгляда». Такого подхода недостает институтам в Берлине, говорит Шульце.

В идеале он хотел бы, чтобы его детище стало влиятельным центром, который «открывал бы глаза тем, кто принимает решения в политике и бизнесе». В качестве образца для нового берлинского института Шульце назвал Совет национальной разведки в США, который раз в четыре года вручает избранному президенту доклад под названием «О состоянии мира».

Инструмент влияния?

По данным газеты FrankfurterAllgemeine, основным финансистом института якобы будет другой фонд Якунина – Фонд Андрея Первозванного. Называется сумма в 25 миллионов евро на пять лет. Часть денег, по данным источников газеты, якобы поступит от российских меценатов. «Deutsche Welle» обратилась в фонд «Диалог цивилизаций» с просьбой об интервью с российским представителем о новом институте, но в пресс-службе ответили, что комментарии возможны лишь после официального открытия. В информации для прессы по случаю создания института в Берлине сказано, что он «не получает и не собирается получать» средства от российского правительства и не подвержен политическому влиянию.

Тем не менее некоторые немецкие эксперты скептически отнеслись к новости о создании нового мозгового центра. Так, специалист по России и бывший сотрудник берлинского Фонда «Наука и политика» (SWP) Ханс-Хеннинг Шредер (Hans-Henning Schröder) назвал в беседе с «Deutsche Welle» «иллюзорным» представление, что к работе в институте удастся привлечь «именитых публицистов и ученых».

Причина – Якунин, которого Шредер охарактеризовал как «пропагандиста» и «весьма проблематичную фигуру». Он напомнил, что Якунин давно поддерживает патриотические организации, близкие к Русской православной церкви, и издает спорные, по мнению Шредера, книги об угрозах российской культуре в современном мире. По словам политолога, он знает нескольких экспертов, которые отказались от «заманчивых предложений» работать в новом институте. «Они обосновали это тем, что Якунин – не тот человек, которого они считают посредником между Германией и Россией», – сказал Шредер.

Эксперт: Влияние и лоббизм

Один их таких экспертов – Штефан Майстер (Stefan Meister), специалист по России в Германском обществе внешней политики (DGAP). В беседе с «Deutsche Welle» он рассказал, что к нему, как и ко многим сотрудникам SWP и DGAP, обратилось одно рекрутинговое агентство. По словам Майстера, он даже не стал знакомиться с предложением. «Потому что для меня это неприемлемо, – пояснил эксперт. – Никто не считает это привлекательным, потому что все знают, что за этим стоит Якунин».

«Якунин принадлежит к узкому кругу Путина, поссорился он с ним или нет – значения не имеет», – заметил Майстер, намекая на отставку российского чиновника с поста главы РЖД в 2015 году. По его мнению, задача нового учреждения – «оказание влияния и лоббизм». Исходя из работы фонда «Диалог цивилизаций», эксперт полагает, что речь будет идти о продвижении консервативных идей, альтернативных западной и в первую очередь – неолиберальной американской модели цивилизации.

Соучредитель института: Пропаганды не будет

Петер Шульце отвергает обвинения в пропаганде, звучащие в адрес института, и называет такую трактовку в немецких СМИ «абсурдной». «Пока я буду там работать, пропаганды не будет», – уверяет он.

Берлин выбран центром нового института Якунина не случайно, полагают эксперты. «Германия, возможно, воспринимается в России как ключевая европейская страна», – пояснил Ханс-Хеннинг Шредер. А Штефан Майстер отметил, что задача института – создать глобальную сеть, но, поскольку он будет в Берлине, то влияние будет оказываться и на германские элиты, и на академические круги. В том числе через участие в политических ток-шоу на телевидении, говорит Майстер. Эксперт считает, что на фоне нынешнего кризиса в Европе такие взгляды могут найти свою аудиторию. Решающим, по его мнению, будет ответ на вопрос, удастся ли институту заполучить в свои ряды тех, кому в Германии доверяют.

Дмитрий Клочков, Facebook