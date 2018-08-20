Две трети россиян верят в мировой заговор против России

Такие данные получены в ходе соцопроса проведенного. Две трети россиян считают, что существует группа лиц намеренно вредящая России и стремящаяся ее уничтожить.

Две трети россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать историю страны и подменить исторические факты, чтобы навредить России. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

«66% россиян считают, что существует группа лиц, которая стремится переписать российскую историю, подменить исторические факты, чтобы навредить России, приуменьшить ее величие», – говорится.

Отмечается, что среди 45-59-летних и людей старшего поколения 60 лет+ эта доля выше – по 72%.

Вместе с тем 26% опрошенных полагают, что такой группы лиц не существует.

Чаще такой точки зрения придерживаются молодые люди от 18 до 24 лет (47%) и люди с неполным средним образованием (42%). По их мнению, если отдельные историки и пересматривают исторические события в России, то потому, что они стремятся докопаться до истины.

Кроме того, 63% россиян верят в существование некой организации, которая «стремится разрушить духовные ценности россиян с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».

Выше эта доля среди 45-59-летних (69%) и людей со средним специальным образованием (67%).

ВЦИОМ