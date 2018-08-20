СБУ задержало одессита торговавшего оружием через интернет

Сотрудник СБУ задержали мужчину торговавшего через интернет оружием и боеприпасами через интернет. Ранее Нацполиция Украины задержала на Черниговщине бывшего участника АТО, торговавшего боеприпасаами.

Сотрудники Службы безопасности и Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры заблокировали незаконный сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов в Одессе. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители установили, что местный житель наладил нелегальный бизнес по продаже оружия, а клиентов подыскивал на тематических интернет-форумах.

Сотруднрики спецслужбы задержали злоумышленника на при попытке реализации 400 граммов пластида, двух электродетонаторов, гранаты Ф-1 с запалом и 39 патронов калибра 7,62 мм.

В ходе следственных действий у задержанного изъяли из обустроенного им схрона еще два гранатомета РПГ-22, противопехотную мину МОН-50, десяток ТШ-200 и ТШ-400, 600 граммов пластида, четыре взрывателя и самодельное взрывное устройство.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Чернигове задержали военного-контрактника, продававшего гранатометы и гранаты из зоны АТО.

В Чернигове правоохранители задержали военнослужащего-контрактника за незаконную продажу двух гранатометов и гранат. Об этом сообщается на сайте Главного управления Нацполиции Украины.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК, открыто уголовное производство по статье о незаконных действиях с огнестрельным оружием и боеприпасами. Также рассматривается возможность квалификации действий задержанного по еще одной статье Уголовного кодекса – ч.3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ).

В начале апреля военнослужащий продал гражданскому лицу пять ручных гранат и почти полторы сотни патронов калибра 7,62 мм.

«Продолжая преступную деятельность, 17 апреля, он реализовал два гранатомета РПГ-26, за которые получил почти 19 тыс. гривен. После этого злоумышленник сразу задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», – сообщили в полиции.

По предварительной информации, боеприпасы были привезены военнослужащим из зоны АТО.

Оружие, боеприпасы и деньги изъяты. Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении, а также избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее в Черниговском районе правоохранители обнаружили и ликвидировали схрон боеприпасов, обустроенный на свалке неподалеку от одного из военных объектов.

СБУ