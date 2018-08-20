Путин отдал приказ проверить боеготовность крупнейших военных округов России

По проверку попали Центральный и Восточный военные округа, а так же соединения Дальней и Военно-транспортной авиации российской армии. Проверка проводится накануне крупных военных учений «Восток-2018».

В России проводят внезапную проверку боеготовности в соединений и воинских частей Центрального и Восточного военных округов, Дальней и Военно-транспортной авиации. Об этом сообщает российский «Интерфакс» со ссылкой на министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Отмечается, что проверка началась по решению Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

«Сегодня с 5:00 мск в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ в плановом порядке органы военного управления с соединениями и воинскими частями ВВО, ЦВО, ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации приступили к выполнению мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности», – сказал Шойгу.

Проверка продлится с 20 по 25 августа, накануне масштабных учений «Восток-2018».

Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать военных атташе иностранных государств о внезапной проверке.

«Интерфакс»