«Укроборонпром» наладил производство и завершил испытания новых артиллерийских боеприпасов

В Черниговской области, на полигоне прошел завершающий этап испытаний новых артиллерийских снарядов для 152 мм орудий. Данный вид боеприпасов остро востребован в дальнобойной артиллерии ВСУ.

«Укроборонпром» провел испытания артиллерийских снарядов калибра 152 мм, предназначенных для стрельбы из одной из самых дальнобойных артиллерийских систем – «Гиацинт». Об этом сообщается на сайте госпредприятия.

Завершающий этап испытаний прошел на военном полигоне в Черниговской области. Отмечается, что в ходе него были произведены выстрелы на максимальную дальность, которые доказали соответствие снаряда всем требованиям.

По результатам всех испытаний, которые стартовали еще в начале этого года, было принято решение о поставке новых снарядов в Вооруженные силы Украины.

«Сейчас ГАХК «Артем» переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться украинской армии. Следующий наш шаг – в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артсистем в размерах от 100 мм до натовского калибра в 155-мм», – заявил президент Петр Порошенко.

Изготовление боеприпасов для «Гиацинт» является первым этапом в целевой программе, утвержденной президентом. Затем планируется в короткие сроки перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем – от 100 мм до натовского калибра 155 мм.

Напомним, 9 августа на киевском заводе «Артем» запустили серийное производство артснарядов крупных калибров. 152-мм снаряды ранее были самыми дефицитными в украинской армии, но быстро освоить их производство не удалось. Только в ноябре 2017 года секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует организовать серийное производство 152-мм снарядов, а также мин для новых минометов калибра 60 мм и гранат для автоматических станковых гранатометов.

В марте 2018 года концерн «Укроборонпром» по итогам огневых испытания отчитался о готовности к производству 152-го калибра.

Новый осколочно-фугасный снаряд рассчитан для уничтожения живой силы, артиллерии и огневых средств противника, а также для разрушения фортификационных сооружений и объектов. Он предназначен для стрельбы из одной из артсистем «Гиацинт». В производстве снаряда задействованы ГАХК «Артем», а также другие предприятия концерна «Укроборонпром», специализирующиеся на создании инициирующих средств, взрывчатого вещества и пороха.

Напомним, что недавно президент Петр Порошенко подписал закон, который позволяет государственному концерну «Укроборонпром» не отдавать долги стране-агрессору. Об этом сообщает в субботу пресс-служба президента.

Закон называется «О внесении изменений в законы Украины относительно решения некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна «Укроборонпром» перед государством-агрессором и/или государством-оккупантом и обеспечения их стабильного развития».

«Законом вводится запрет на принудительное исполнение решений, в том числе на признание и исполнение решений иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредитором (взыскателем) является юридическое лицо государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридическое лицо с иностранными инвестициями или иностранное предприятие государства-агрессора и/или государства-оккупанта, а должником – предприятие оборонно-промышленного комплекса, внесенное в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства», – пояснили в пресс-службе.

Документ также предусматривает остановку (на период действия обстоятельств, связанных с задолженностью предприятий оборонно-промышленного комплекса перед юридическими лицами государства-агрессора и/или государства оккупанта) уже открытых и запрет открытия новых исполнительных производств и мер принудительного исполнения решений о взыскании задолженности с предприятия оборонно-промышленного комплекса в пользу юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Законом вводится запрет на осуществление производства по делу о банкротстве предприятий оборонно-промышленного комплекса по заявлениям юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Указанные ограничения распространяются, в том числе на обязательства, в которых была проведена замена стороны (кредитора, заявителя) или уступку права требования, в результате которой такое право перешло к третьим лицам, однако в первую очередь такой долг возник именно в отношении юридического лица государства-агрессора и/или государства-оккупанта или юридического лица с иностранными инвестициями или иностранного предприятия государства-агрессора и/или государства-оккупанта.

Законопроект № 6697, который позволяет государственному концерну «Укроборонпром» не отдавать долги стране-агрессору, был поддержан Верховной Радой во втором чтении и в целом 12 июля.

«Укроборонпром»