Украина является одним из лидером производства меда в Европе

Украина вошла в пятерку лидеров по производству меда в Европе. На сегодняшний день 6% производимого в мире меда – производится в Украине.

Украина занимает пятое место в мире по объему производства меда и является лидером по его производству в Европе. Об этом сообщил офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе в Facebook.

Как отмечается, Украина производит более 100 тыс. тонн в год, то есть 6% мирового меда.

Мед був важливим елементом міжнародної торгівлі ще за часів Київської Русі. Сьогодні ж Україна посідає п'яте місце у… Опубліковано Офіс віце-прем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Неділя, 19 серпня 2018 р.

«Сегодня в Украине насчитывается около 400 тысяч пчеловодов, на которых приходится 4 млн ульев. Основными производителями меда являются восемь областей: Винницкая, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Житомирская, Николаевская, Полтавская и Кировоградская», – говорится в сообщении.

«Эти регионы обеспечивают производство 70% украинского меда. Наш мед поставляется в 35 стран мира. Большинство его Украина экспортирует в США, Германию, Польшу и Францию. Только в страны ЕС в прошлом году было поставлено более 50 тыс. тонн (из них более 5 тыс. тонн по беспошлинной квоте)», – сообщает пресс-служба.

За первые 10 дней 2018 года Украина полностью исчерпала квоту на беспошлинные поставки меда, виноградного и яблочного соков в Евросоюз.

«Украинско-Российское обозрение»