Уроки Грузии для Украины

После окончания войны, благоприятный эффект для российской стороны настал, когда фактически весь потенциал экономического развития перешел в руки российских бизнесменов и государственных структур

Анализируя геоэкономические последствия Августовской воины для Грузии, следует подчеркнуть, что начиная с 2008 года по сей день в руках российских бизнесменов и государственных экономических субъектов и структур оказалось свыше 33 стратегических объектов Грузии, то есть примерно 45% всей мощности экономического потенциала и даже тех объектов, которые являются супер-важными государственными объединениями, составляющих стержень национальной независимости в контексте экономической и энергетической безопасности страны. Об этом пишет в своем блоге на сайте «Корреспондента» доктор политических наук Вахтанг Маисая.

Следует для наглядности показать и перечислить те конкретные объекты и более того, те российские корпорации, которые вошли в Грузию на почти что, монопольных условиях:

1. Компания «Лукойл» – дочерняя компания «Лукойл Джорджия», примерно захватило 40% нефтераспределительные системы и нефтяные станции в стране;

2. Мобильная компания «Билайн» – примерно 30% рынка мобильной сети;

3. Объединенный грузинский банк – национальный филиал российского ВТБ, примерно 25% финансового сектора страны;

4. Локомотивно-строительный завод в Тбилиси – один главных фарватеров индустрии в советской и пост-советской Грузии – российская компания «Промышлен Инвест»;

5. Тбилисской государственная компания водоснабжения – российская компания «Georgian Water and Power»;

6. Энергетический гигант «Энгури ГЭС», вырабатывающая примерно 50% электроэнергии для Грузии. переданный во владение еще в 2011 году при президенте Саакашвили под эгидой секретного меморандума российскому монополисту РАО ЕЕС и в прямое управление этой же корпорации «Жинвали ГЭС» вырабатывает примерно 20% грузинской энергетической мощности – тоже передан РАО ЕЕС;

7. «Казтрангаз», один из важных узлов газоснабжения страны управляется российским монополистом «Газпромом»; в Грузии тоже активно действует другая российская компания «ИТЕРА» и даже очень успешно;

8. Маднеульским горно-обогатительным комплексом (золото, дорогие метали, серебро и др) владеет российская компания «Промышлен Инвест»;

9. В Черном море, в акватории Грузии, разведкой и добычей нефти и газа напрямую занимается российская компания «Алекс», кстати, дочерняя компания того же «Газпрома»;

И это только малый перечень тех структур, где господствуют российские промышленники и финансовые воротилы, и это официально в воюющей стране, где все еще главным военным противником является Российская Федерация. Кстати, по данным официального статического департамента Грузии «Сакстати», за период 2016 года, Россия являлось вторым торговым партнером Грузии, наравне с Китаем, по экспорту – в этот год было экспортировано в Россию грузинских изделии в сумме $132 077 только за период январь-сентябрь, а по импорту по тем же показателям и по тем же временным рамкам, Россия вышла на пятое место (этот показатель стал еще более высоким за период 2016-2018 год).

Вдобавок к этому российская «экономическая интервенция» (условно говоря) осуществляется еще по двум направлениям – миграционно-экономическое (в России по неофициальным подсчетам нелегально работают более 1.5 млн грузинских граждан и нелегальные финансовые трансферы, примерно на $2 миллиардов являются одним из главным показателем грузинского ВВП) и туристический (в год Грузия получает от российского туризма примерно $2-3 млрд.). К тому же между двумя странами работает специальный дипломатический канал «Карасин-Абашидзе», частично компенсируя отсутствия прямого политического контакта между странами.

Целью этой структуры является способствование еще более улучшению торгово-экономических связей между Грузией и Россией. До этого при прямом согласии Михаила Саакашвили еще в 2011 году Россия вступила в ряды ВТО (отмечу, только единственный «грузинский» фактор мешал ей для вступления в эту организацию и Саакашвили сделал «божественный» подарок, именно Владимиру Путину, тогда еще премьер-министру страны, лично курирующего и занимающпегося этим вопросом).

На коне сегодняшнего дня стоит возможность открытия т.н. «Абхазской железной дороги», которая лоббируется двумя странами региона – РФ и Арменией. В тот же 2011 году был рафирирован между тремя странами Грузий, Швейцарии и России т.н. «Ларский договор» о пропуске грузов со стороны оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии в сторону Армении из России.

Притяженность и де-факто прямое экономическая зависимость Грузии от России сыграло злую шутку моей стране – имеется ввиду девальвация российского рубля и турецкого лира на фоне американских санкций как раз в августе этого года, которая пропорционально затронула и девальвацию грузинской национальной валюты – Лари на восемь пунктов (от курса $1=2.45 вначале августа до $1=2.52 в середине августа). Именно большая привязанность в экономическом и в финансовом смысле по отношении Турции и России, в том числе в контексте и прямых инвестиций, было главной причиной девальвации Лари.

Впереди грядет еще более серьезное испытание для грузинской экономики и геоэкономическим интересам, над которыми никто в Грузии и не «шевелит ушами» и вообще не обращает внимание. Дело касается подписания долгожданной уже для прокаспийских стран Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, состоящей из 24 статей и по которому фактически вся полнота контроля над транзитными путями и проектами международного уровня, в том числе, китайского «Один пояс, один путь» с $240 млрд. инвестициями, переходит к России.

И здесь уже Грузия может выпасть из «пула» привлекаемой страны в геоэкономическом плане, так как уже действует новая геоэкономическая модель на базе геополитической оси: Москва-Баку-Тегеран. Так что Грузия уже впала в геополитический эндшпиль.

Вахтанг Маисая, «Корреспондент»