В Луганске уже пол года идет война между двумя диаспорами – азербайджанской и армянской. Война касается прежде всего контроля контрабанды и наркотрафика через ОРЛО в Россию и Европу.

Первая, азербайджанская – пользуется поддержкой «МГБ», вторая, армянская – «МВД» и «прокуратуры». Об этом сообщает Тelegram-канал Незыгарь.

Глава «официальной» диаспоры азербайджанцев – Саиди Мурват Теймур Оглы. Согласно данным Минюста, с 1998 года возглавляет общественную организацию «Азербайджанский общественно-культурный центр».

Во времена правления Плотницкого «генеральным прокурором» был азербайджанец Заур Исмаилов естественно близкий друг семейства Саиди. Плотницкий полностью поддерживал азербайджанскую диаспору и оказывал ей содействие. Сейчас с этим разбираются «силовики».

Плотницкий и Саиди наладили контрабанду наркотиков в ЛНР как транзитную базу.

Через Азербайджан, Дагестан и Ростовскую область выстроен «героиновый трафик» из «ЛНР» в Европу.

Согласно показаний Плотницкого, организацией наркотрафика занимались руководители боевых отрядов.

«МВД» покровительствует диаспоре армянской, которую возглавляет Вардан Айрапетян. Он близко дружит с «министром» Корнетом. И с и.о. «генпрокурора республики» Горенко.

Армянская диаспора побогаче, данных об ее участии в наркоторговле нет, под крышей «МВД» этим занимаются другие люди – сейчас наркотрафик Корнету обеспечивают местные байкеры. Армянская диаспора плотно сидит на контрабанде сигарет, алкоголя и угля.

Наркотрафик Корнета идет со стороны Украины (через Харьков) и уходит на территорию РФ – Липецк, Брянск, Ростов-на-Дону, Волгоград и южные регионы.

Незыгарь