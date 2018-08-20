В США придумали контрмеры против вмешательства в выборы

Российское вмешательство в президентские выборы 2016 года заставило власти США продумать контрмеры против возможных будущих вмешательств в американские выборы.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтону следует отвечать кибератаками на попытки вмешаться в американские выборы или проникнуть в американские компьютерные системы. Об этом он сказал в интервью телекомпании «ABC».

По его словам, американская власть должна использовала все свои возможности для защиты не только выборов, но и широкого круга уязвимых систем в США.

Болтон уточнил, что речь идет о компьютерных системах как в правительственной сфере, так и в частном бизнесе, которые могут пострадать от кибератак.

«Я считаю, что это очень важно, поскольку мы не хотим войны в киберпространстве. Мы хотим мира в киберпространстве. Для этого необходимо установить средства сдерживания, чтобы наши противники, которые осуществляли операции в киберпространстве против нас или которые рассматривают это, понимали, что они заплатят значительно более высокую цену, если они сделают это», – сказал он.

Ранее сообщалось, что президент США подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий помощь Украине, в том числе, и в борьбе с кибератаками.

«ABC»