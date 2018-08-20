Путин и Меркель обсудили, где провести встречу «нормандской четверки»

Помощник президента России утверждает, что на встрече Меркель и Путина обсуждался вопрос о новой встрече «нормандской четверки». Сроки встречи пока не определены, но пройти она должна в Париже.
Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в «нормандском формате» может пройти в Париже, однако дата саммита пока не назначена. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают «Известия».
По его словам, во время встречи Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили возможную встречу глав «нормандской четверки».
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Ушаков отметил, что экспертам было поручено продолжать работу по подготовке саммита, хотя точную его дату еще не определили.
«Но сам вариант встречи обсуждался. Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже» – сказал он.
Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял об отсутствии «условий» для проведения встречи лидеров государств «нормандской четверки».
«Известия»