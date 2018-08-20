Путин и Меркель обсудили, где провести встречу «нормандской четверки»

Помощник президента России утверждает, что на встрече Меркель и Путина обсуждался вопрос о новой встрече «нормандской четверки». Сроки встречи пока не определены, но пройти она должна в Париже.

Встреча лидеров Украины, Франции, Германии и России в «нормандском формате» может пройти в Париже, однако дата саммита пока не назначена. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, сообщают «Известия».

По его словам, во время встречи Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель, они обсудили возможную встречу глав «нормандской четверки».

Ушаков отметил, что экспертам было поручено продолжать работу по подготовке саммита, хотя точную его дату еще не определили.

«Но сам вариант встречи обсуждался. Речь идет о том, чтобы провести ее в столице Франции, в Париже» – сказал он.

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял об отсутствии «условий» для проведения встречи лидеров государств «нормандской четверки».

«Известия»