В США перевели в другую тюрьму российскую шпионку Бутину

По распространяемой российским посольством в Вашингтоне информации задержанную в США шпионку Бутину перевели в другую федеральную тюрьму США, поместив в изоляцию, в одиночную камеру.

Посольство России в США утверждает, что россиянку Марию Бутину, арестованную в США по подозрению в шпионаже, перевели из Вашингтона в тюрьму Александрии. Об этом говорится в сообщении посольства, распространенном в воскресенье.

«Посольству стало известно, что после месячного содержания в Вашингтонской тюрьме российскую гражданку без всякого предупреждения в пятницу вечером перевели в тюрьму г.Александрии. При этом забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены», – отметили в посольстве.

Там утверждают также, что «пребывание в столичной тюрьме закончилось унизительным личным досмотром с полным раздеванием». При этом Бутину этапировали в кандалах.

«Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна. Теперь она будет содержаться в режиме «административной сегрегации» (изоляции). Ее собираются держать взаперти в одиночной камере», – говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что российские дипломаты экстренно посетили Бутину в новой тюрьме.

https://politua.org/2018/08/20/48069/

«В госдеп будет направлен очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее», – добавили там.

В посольстве РФ заявили, что обращение с Бутиной находится «на грани пыток».

«Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток? Складывается впечатление, что выход США из Совета по правам человека ООН и был связан с намерением американских властей развязать себе руки для подобных провокаций», – говорится в сообщении.

https://politua.org/2018/08/20/48051/

Как сообщалось, 15 июля в Вашингтоне задержали 29-летнюю гражданку РФ Марию Бутину, ее подозревают в шпионаже в пользу России.

Ей выдвинули еще одно обвинение в том, что она пыталась наладить связи с «американской организацией, которая борется за усиление прав на владение оружием … с целью продвижения интересов Российской Федерации».

После первого обвинения россиянке грозило 5 лет тюрьмы, теперь ей «светят» все десять.

Выяснилось также, что в 2014 году Бутина агитировала жителей украинского Донбасса за создание т.н. «Новороссии».

Судья США заявила, что может запретить адвокатам Бутиной передавать СМИ информацию по делу.

Следующее слушание запланировано на 10 сентября.

Посольство России в США