Крым забрал Путин, а я возьму Киев и освобожу славян, – пьяный российский солдат

Уровень милитаризации сознания российских граждан растет день ото дня. Российский солдат, правда в пьяном угаре, обещают «захватить Киев и освободить славян». Сам Путин, в тоже время поделился своей версией обсуждаемых на встрече с Меркель вопросов.

В соцсетях опубликовано видео на котором пьяный российский солдат обещает захватить Киев. В своей пьяной речи, обильно сдобренной матами, этот вояка возносит Путина, когрого хвалит за оккупацию Крыма и обещает дойти до Киева.

«Слава Богу-Путину! Крым забрали, но я бы хотел взять Киев и освободить славян, ведь целостности Украины нет!», – заявляет он на камеру.

Солдат армии РФ делится планами на будущее Слава Богу-Путину! Крым забрали, но я бы хотел взять Киев и освободить славян, ведь целостности Украины нет! — Солдат армии РФ делится планами на будущее.ВИДЕО: https://vidos.top/v/1803598 Опубліковано Ray П'ятниця, 17 серпня 2018 р.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель были «полезными и обстоятельными». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «ТАСС».

«Переговоры были длительными … это был очень обстоятельный и детальный разговор», – сообщил Песков.

По его словам, Путин и Меркель «сожалеют в связи с тем, что выполнение «минских договоренностей» по украинскому урегулированию застопорилось».

https://politua.org/2018/08/20/48051/

«В целом обменялись мнениями по ситуации на Украине… Выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса по имплементации минских договоренностей», – заявил Песков.

«Выражалась обеспокоенность в связи с неясными перспективами продления истекающего закона об особом статусе Донбасса, что является достаточно важным элементом минских договоренностей», – добавил он.

По его словам, Путин и Меркель также «говорили о перспективах продолжения газового транзита через территорию Украины.

Песков добавил, что лидеры РФ и ФРГ считают неправильным попытки политизировать проект Северный поток – 2.

Был подчеркнут исключительно коммерческий характер и конкурентное преимущество этого проекта. И Путин, и Меркель сошлись в том, что абсолютно неправильно каким-то образом политизировать этот проект, – сообщил пресс-секретарь Путина.

Он уточнил, что также поднималась тема возможных санкций против компаний, участвующих в реализации проекта газопровода Северный поток – 2.

Есть понимание, что этот проект абсолютно коммерческий… Поэтому необходимо принять меры, чтобы оградить его от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств, чтобы в конечном итоге выйти на завершение этого проекта, который … соответствует интересам всех, – заявил Песков.

Также он пояснил, что во время переговоров не стояло цели достигнуть каких-то договоренностей, – тем более трудно сказать, какие это могут быть договоренности, – по поводу совместного реагирования на санкции США.

На вопрос о том, какими способами можно оградить проект от санкций США, Песков сказал: «Различными».

«Стороны обменялись пониманием того, что проект Северный поток – 2 должен быть завершен», – сообщил представитель Кремля.

Перед началом переговоров, которые состоялись 18 августа, Путин и Меркель дали совместную пресс-конференцию, на которой рассказали о темах, которые будут обсуждать – проблема урегулирования конфликта на Донбассе, вопрос введения туда миротворцев ООН, ситуация в Сирии, строительство газопровода Северный Поток– 2 и иранская ядерная программа.

Итогового подхода к прессе не было.

Переговоры продолжались 3 часа и прошли в закрытом режиме.

«Украинско-Российское обозрение»