Россия может начать боевые действия на Донбассе в период проведения предвыборной гонки

Есть вероятность, что во время предвыборной кампании в Украине боевики на Донбассе активизируются, чтобы дискредитировать так называемую «партию войны» и популяризовать призывы к миру от пророссийских кандидатов.

Пророссийские боевики на Донбассе могут активизироваться во время предвыборной кампании в Украине, чтобы дискредитировать так называемую «партию войны» и популяризировать призывы к миру от пророссийских кандидатов. Такое мнение в комментарии «Апострофу» высказал украинский нардеп, руководитель группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

«Однако перед оккупационными войсками стоит задача готовности к эскалации. Ее следует ожидать с очень большой вероятностью по той простой причине, что во время предвыборной кампании будут продвигаться тезис о том, что необходимо в Украине нейтрализовать так называемую «партию войны», – рассказал Тымчук.

https://politua.org/2018/08/20/48069/

Ранее сообщала о том, что ФСБ проводит «радиоактивную» провокацию против ССО ВСУ.

«Апостроф»