Фейковый шпион, наркотики, безработица, кримнал – столпы жизни оккупированного Донбасса

Россия пытается раскручивать тему «украинского шпионажа» на оккупированных территориях. И это на фоне ухудшающегося социально-экономического положения населения и жесточайший кадровый голод в незаконных вооруженных формированиях в ОРДЛО.

Прошедшая неделя в ОРДЛО запомнилась прежде всего эксклюзивным интервью с «украинским шпионом» Станиславом Асеев брошеого в застенки донецкого оккупационного анклава России. Об этом и многом другом в обзоре Олега Полищука на страницах «Деловой Столицы» – главные события за прошедшую неделю, которыми выделились оккупированные территории Донбасса.

Пропаганда-шоу с политзаключенным Асеевым

Как только группа Конгресса США по вопросам свободы прессы потребовала от России освободить из плена террористов ОРДО украинского журналиста Станислава Асеева, до июня 2017-го писавшего в оккупации блоги под псевдонимом Стас Васин, в оккупированный Донецк срочно отбыл спецкор кремлевского телеканала «Россия 24» Сладков. Данный пропагандист оперативно снял «эксклюзивное интервью с украинским шпионом, маскирующимся под публициста» для своей программы «Сладков+», которая и была успешно показана в минувшую пятницу.

https://politua.org/2018/08/20/48051/

О том, что хронически больного Станислава оккупанты содержат в донецком концлагере «Изоляция», не давая ему необходимых лекарств, не было, понятно, сказано ни слова. Как и о том, что с узника уже более года выбивались «признания в работе на украинские спецслужбы» и под пытками, и с помощью шантажа арестом его матери. По сути, все это пропаганда-шоу было посвящено одному единственному – показать в исхудавшем Асееве «безжалостного карателя, прошедшего подготовку в спецназе». И, конечно же, заставить явного политзаключенного, виновного лишь в своей любви к Украине, подтвердить на камеру, что он, дескать, «агент украинской военной разведки».

В принципе, с задачей самооговора Станиславом себя самого справились и Сладков, и помогавшие ему чекисты, привезшие Асеева для съемок специально зачем-то в Донецкую библиотеку имени Крупской. Однако всю фейковость телепостановки российский пропагандист не сумел заретушировать ни «плачем за убитыми детьми», ни абстрактными разговорами о литературе. Зато «шпион», как оказалось, «шпионил» преимущественно на кладбище и в магазинах, где слушал разговоры местных и записывал цены на продукты, что, безусловно, является настоящей военной тайной.

Сохранение «пушечного мяса» наркотиками и безработицей

А вот свой нефейковый кадровый голод командование российской оккупационной армии в ОРДЛО, окончательно обломавшись с мобилизационной кампанией «резервистов», теперь пытается решить двумя новыми способами. А именно: раздачей наркоманам в своих рядах халявных наркотиков и введением запрета брать на любую работу экс-боевиков. Тем самым обе категории – торчки и разочаровавшиеся (а они, кстати, составляют абсолютное большинство среди местного контингента «военнослужащих») – стимулируются к продолжению ими «службы пушечным мясом» в армейских корпусах ВС РФ на оккупированной территории Донбасса.

Так, в 1-м АК, дислоцированном в ОРДО, всех подчиненных обязали получить справку от нарколога, что вызвало настоящий ажиотаж в наркологических отделениях местных больниц. При этом выяснилось, что половина боевиков наркозависимы, и их уже распределили по группам, исходя из видов употребляемых наркотических веществ. Теперь создаются соответственные списки обеспечения наркоманов желанными препаратами, которые будут централизованно поставляться с России-матушки, что должно дополнительно привязать «к месту службы» всех боевых «шахтеров и трактористов», а также «ихтамнетов», где они будут получать наркотики регулярно.

Что же касается разочаровавшихся в войне на стороне российских войск и желающих оттуда побыстрее спрыгнуть, то «власти ДНР» уже выдали свое негласное «распоряжение» работающим предприятиям квазиреспублики ни в коем случае не брать на работу тех, кто якобы «уволился из армии в связи с истечением срока контракта». Выходит, что данный «контракт» на самом деле является бессрочным и прекращается лишь в двух возможных вариантах – либо получением тяжелого ранения, либо прямым попаданием в ад.

Разбой за 200 грн и ограбление холодильников

На прошедшей неделе в оккупированном Луганске произошли два показательных случая, характеризующих в целом социально-экономическое положение в ОРЛО и особенности местной преступности. А также то, ради чего, собственно, идут на преступления изголодавшиеся местные.

Во-первых, двумя грабителями в балаклавах было совершено разбойное нападение на 84-летнего луганчанина в его собственном доме. Нападавшие связали старика, долго и жестоко избивали, требуя отдать украинскую пенсию. Но у того оказалось лишь 120 грн и 150 руб. (порядка 60 грн), что в сумме составило менее 200 грн. Хотя и такую мизерную «добычу» разбойники забрали с собой.

Второй же случай оказался более удачливым для других воров, которые, видимо, лучше подготовились. Ведь объектом их преступления стала квартира «сотрудницы прокуратуры ЛНР», с которой они вынесли все ценные вещи – телевизор, компьютер, две норковых шубы, шубы из меха мутона, две дубленки, золотые ювелирные изделия и некий антиквариат. Примечательно, что грабители не побрезговали даже продуктами из холодильника «прокурорши», съев на месте и утянув с собой в качестве «тормозков» буквально все его содержимое.

Олег Полищук, «Деловая Столица»