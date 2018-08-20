Кто такая фрау Кнайсль, партнер Путина по танцу

Итак, вся мировая пресса в едином порыве решила написать о том, что президент РФ Владимир Путин, считавшийся, по сути, политическим изгоем в цивилизованном мире, без проблем посетил свадьбу австрийского главы МИД Карин Кнайсль.

И вот я бы мог присоединиться к общей когорте возмущающихся, и написать нечто вроде, чтобы заслужить приглашение на свадьбу австрийского министра нужно вторгнуться в одну из европейских стран, убить тысячи местных жителей и продолжать подпитывать кровопролитную войну на протяжении уже как нескольких лет. Об этом на страницах «Информационного Сопротивления» пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Или нужно вмешаться в гражданскую войну на стороне тирана-диктатора, нанося тысячи бомбовых ударов по больницам, школам, жилым районам и поставляя войскам диктатора газ, которым мирное население потом будут травить. А может, просто лишь отдать приказ об уничтожении гражданского самолета и выпить в честь этого шнапса с австрийской фрау.

https://politua.org/2018/08/20/48059/

Но, это все шла бы речь о достижениях Путина, а точнее лишь о вершине того кровавого и аморального айсберга, который он накопил за годы своего президентства. Но, что удивительно, про Путина мы знаем если не все, то многое, а вот про виновницу торжества, Карин Кнайсль – практически ничего. А между тем, персонаж этот довольно интересный.

У фрау Кнайсль частенько подмечали антисемитские и расистские наклонности, а так же симпатии к национал-социализму. Она в крайне резкой форме себе позволяла критиковать папу Римского Франциска, который высказывал обеспокоенность судьбой сирийских беженцев. Отметилась нападками на Ангелу Меркель, все по той же теме беженцев. Но, фрау Кнайсль вечно обходила стороной Владимира Путина, удары авиации которого многократно усилили поток беженцев из Сирии в Европу.

Кстати, само кресло главы МИД Австрии фрау Кнайсль заняла по квоте “Австрийской партии свободы”, которая была основана “голубой кровью” Вермахта и НСДАП, а ее первый председатель Антон Райнталлер в прошлом был бригаденфюрером СС и носителем Золотого партийного знака НСДАП.

https://politua.org/2018/08/20/48056/

Интересен еще один момент в биографии фрау. Ее нынешний муж Вольфганг Майлингер в прошлом был бизнес-партнером главы МИД, и занимается он, не поверите, биогазом! Получал ли предложения от “Газпрома”? Не знаю, но уверен его карьерный рост в этом направлении, после “кровавых танцев” не исключен!

Что же, Австрия всегда считалась одним из оплотов лоббизма Кремля в европейском союзе. Отсутствие однозначной категоричной позиции по целому ряду вопросов, от Украины до Сирии, а также сосредоточение российского бизнеса это не просто, похоже, веяние эпохи. Все дело в том, что в Австрии всегда, традиционно симпатизировали фюрерам. И эта симпатия не меняется с поколениями.

Александр Коваленко, «Информационное Сопротивление»