Россия делает ставку на разжигание внутреннего конфликта в Украине

В Украине фактически началась президентская предвыборная кампания, что создает благоприятные условия для активизации влияния России. Кремль руками своих «приспешников» легитимизирует в украинском медиа пространстве «альтернативный» политический дискурс и, что самое опасное, активно готовится к провоцирование внутреннего конфликта в Украине.

Действия украинских властей о получении томоса об автокефалии и заявления о закреплении в Конституции стремление к вступлению в ЕС и НАТО заставляют Россию ускорять свою подготовку к фазе активного вмешательства и раздувание внутреннего конфликта в Украине. Об этом пишет на страницах «Радио Свобода» политический эксперт Алексей Минаков.

Можно четко проследить несколько ключевых признаков такой подготовки Кремля.

Во-первых, формирование тотального недоверия к украинской власти.

https://politua.org/2018/08/20/48056/

Информационные усилия Кремля сегодня заключаются не в том, чтобы заставить украинский поверить в то – привлекательность российского вектора или ценностей «русского мира». Никто уже не кричит, не говорит и даже не намекает, что «Путин – молодец». Основной акцент делается на расшатывании ситуации внутри Украины и вызывании нужных эмоций – уныния и депрессии.

Исчезли, словно их и не было, грубые маркеры «киевская хунта», «каратели», «failed state» и т.п. – «измена» культивируется обычной лексикой. Для этого используются пророссийские политики и «эксперты», которых приглашают на телеканалы и которых цитируют пророссийские интернет-издания, а также боты в соцсетях Facebook, Youtube, Twitter.

Один из главных нарративов, которого пытаются настойчиво продвигать – «самая большая угроза для Украины – это Порошенко, а не Россия». Причем, доносят эту идею взаимоисключающими посланиями. Мол, это «президент войны», который наживается на ней, и «бандеровец», как недавно его назвал российский пропагандист Соловьев. И в то же время, параллельно, распространяют мнение, что президент уже сдал страну россиянам и фактически капитулировал, я как аргументы приводят «вышки Бойко», сотрудничество Банковой с одиозным мэром Одессы Трухановым, а с недавних пор еще и закрытия «дела Кернеса».

Другие примеры – «повышение тарифов на газ – это преступление против народа», «реформа образования превращает нас в отсталую страну», «бардак и разбитые авто в полиции», «децентрализация – это деньги дали и забрали», «экономика в шаге от дефолта »,« офицеры бегут из армии »,« реформа здравоохранения убивает украинский ».

Причем, Кремль привлекается к формированию недоверия не только к украинской власти, но и к западным партнерам. В качестве примера, максимально «предательские» толкование высказываний Трампа о необходимости возвращения России к G-7 и слухов по Крыму, а также преувеличены «предательские» комментарии о встрече Трампа с Путиным в Хельсинки. Визит некоторых европейских лидеров в России на Чемпионат мира по футболу и начало строительства «Северного потока-2» подаются как пренебрежение Европой интересов Украины и дружба ЕС с Россией.

Во-вторых, российские СМИ уделяют большое внимание ситуации в юго-восточных и сопредельных с Россией регионах Украины.

https://politua.org/2018/08/20/48051/

Анализ российских СМИ по июль 2018 обнаружил, что наиболее часто упоминаются, кроме Донбасса и Крыма, следующие регионы: Одесская, Днепропетровская, Запорожчины, Черниговщина и Харьковщина. Меньше упоминаются новости из Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областей, которые не представляют интереса для России.

В-третьих, репетиции масштабной дестабилизации.

Последние убийства «атошникив» и одновременно нападения на активистов в южных регионах маскируются под внутренние разборки из-за бизнеса или оппозиционную деятельность. Мол, «власть убивает патриотов». Эффект потери чувства безопасности был более чем ощутимым – мгновенно выросла напряжение в обществе, которое требовало от властей быстрых расследований и срочных ответов относительно заказчиков.

Отдельного внимания заслуживают последние нападения на электрички группы людей в балаклавах, которые раскрашивают вагоны, бросаются камнями и брызгают ядовитым газом в окна. А также нападения на супермаркеты подростков в масках, которые не просто воруют, но и то сознательно провоцируют охранников. Независимо от причастности или непричастности России к упомянутым инцидентов, можно не сомневаться, что Кремль будет иметь в Украине цели организованы группы для массовых беспорядков.

https://politua.org/2018/08/20/48046/

В-четвертых, намеки пророссийских политиков в Украине на возможное гражданское противостояние.

Присмотритесь внимательно, что говорит нардеп Вадим Новинский: «Если раскол будет легитимировано, велика вероятность гражданской войны на религиозной почве».

Реальных причин для гражданской войны нет, но такими заявлениями вырисовывается основание для обоснования искусственно созданных провокаций и столкновений. «Мы же предупреждали», – будут объяснять они работу Кремля над приготовлением социального взрыва в Украине.

Учитывая несколько признаков подготовки Кремля к созданию ситуации глубокого внутреннего конфликта в Украине, есть два основных сценария развития событий.

«Мягкий» сценарий – провоцирование Кремлем внутреннего конфликта с помощью информационно-психологического воздействия и диверсионно-террористических акций. Чтобы дезориентировать украинское общество и одержать победу для «своего» кандидата сначала на президентских выборах, а затем привести в украинский парламент «свою» большинство.

Причем, этот сценарий исключает полномасштабный военный наступление России на Украину, потому что это нужно. И без этого будет достигнута цель – достаточный контроль над Украиной.

«Жесткий» сценарий – провоцирование настоящей гражданской войны и введения российских «миротворцев» якобы «для предотвращения кровопролития».

Способно ли украинское общество сломать планы Кремля, не оставляет надежды подчинить себе Украину? В 2014 году это частично удалось – проукраинская часть населения мобилизовалась и не дала Путину реализовать план «Новороссия» в полном объеме. Но не факт, что Украина еще раз переживет глобальное потрясение.

Правоохранителям нужно обязательно работать на опережение, а не бороться с последствиями действий Кремля. Граждане должны объединиться вокруг национальной идеи и европейского будущего Украины, а не вестись на ядовито-привлекательные лозунги о мире. Только тогда Украина сможет выдержать экзамен на дестабилизацию.

Алексей Минаков, «Радио Свобода»